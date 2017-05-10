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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Енисей
Шинник - Енисей: обзор матча 10 мая 2017
Шинник
10.05.2017, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 36 тур
4 : 2
Завершен
Енисей
2'
Р. Нетфуллин
72'
Р. Нетфуллин
74'
М. Султонов
90+2'
Э. Низамутдинов
23'
В. Камеш
70'
М. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Енисей
Замена
И. Подоляк
️️️️
Э. Низамутдинов
90'
+3
ГОЛ! 4:2!
Э. Низамутдинов
90'
+2
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
88'
87'
Замена
П. Тен
️️️️
А. Саркисов
85'
Замена
А. Малоян
️️️️
О. Ланин
Замена
М. Лаук
️️️️
М. Султонов
80'
Замена
А. Митасов
️️️️
Е. Ятченко
78'
ГОЛ! 3:2!
М. Султонов
74'
73'
Замена
М. Семакин
️️️️
В. Кичин
73'
Замена
Р. Колев
️️️️
А. Козлов
ГОЛ! 2:2!
Р. Нетфуллин
72'
70'
ГОЛ! 1:2!
М. Васильев
Замена
Д. Дзахов
️️️️
К. Гоцук
66'
23'
ГОЛ! 1:1!
В. Камеш
ГОЛ! 1:0!
Р. Нетфуллин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
10
Максим Лаук
ЛВ
37
Владислав Ослоновский
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
20
Иван Подоляк
ЦФ
Енисей
31
Милое Прекович
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Яшин
15
Цховребов
24
Гоцук
78
Чистяков
2
Ндри
17
Царикаев
97
Ятченко
52
Нетфуллин
28
Султонов
81
Низамутдинов
8
Земсков
3-1-3-3
1
Опарин
4
Чичерин
23
Васильев
2
Кичин
64
Ланин
10
Алиев
8
Иванов
33
Камеш
22
Самодин
32
Козлов
11
Саркисов
81
Низамутдинов
20
Подоляк
20
Подоляк
81
Низамутдинов
28
Султонов
10
Лаук
10
Лаук
28
Султонов
97
Ятченко
9
Митасов
9
Митасов
97
Ятченко
24
Гоцук
71
Дзахов
71
Дзахов
24
Гоцук
32
Козлов
15
Колев
15
Колев
32
Козлов
11
Саркисов
22
Тен
22
Тен
11
Саркисов
2
Кичин
14
Семакин
14
Семакин
2
Кичин
64
Ланин
0
Малоян
0
Малоян
64
Ланин
Остались в запасе
Шинник
Енисей
37
Владислав Ослоновский
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
31
Милое Прекович
ВР
44
Михаил Тихонов
ПВ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
37
Владислав Ослоновский
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Остались в запасе
31
Милое Прекович
ВР
44
Михаил Тихонов
ПВ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Шинник - Енисей
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Шинник
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