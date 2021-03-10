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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Шинник
Енисей - Шинник: обзор матча 10 марта 2021
Енисей
10.03.2021, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
6 : 0
Завершен
Шинник
25'
В. Кичин
31'
Х. Эдуардо Лескано
51'
В. Кичин
59'
Н. Глушков
61'
Х. Эдуардо Лескано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Шинник
Желтая карточка
Е. Песиков
81'
78'
Замена
М. Поляков
️️️️
А. Щадин
72'
Вторая желтая
А. Гонгапшев
Замена
Е. Песиков
️️️️
Н. Глушков
69'
Замена
К. Гарбуз
️️️️
М. Сухомлинов
66'
Замена
️️️️
Е. Иванов
65'
ГОЛ! 5:0!
Х. Эдуардо Лескано
61'
Замена
Д. Билоног
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
61'
61'
Замена
Н. Маляров
️️️️
А. Самсонов
ГОЛ! 4:0!
Н. Глушков
59'
56'
Желтая карточка
А. Гонгапшев
ГОЛ! 3:0!
В. Кичин
51'
50'
Замена
П. Игнатович
️️️️
А. Носов
Желтая карточка
А. Зотов
45'
ГОЛ! 2:0!
Х. Эдуардо Лескано
31'
ГОЛ! 1:0!
В. Кичин
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Шинник
13
Максим Матюша
ВР
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
24
Илья Азявин
АП
27
Антон Бетюжнов
АП
92
Артем Щадин
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
9
Дмитрий Билоног
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
10
Михаил Комков
ПП
Шинник
22
Николай Зириков
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
3
Максим Поляков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Опарин
2
Кичин
33
Сухомлинов
15
Цховребов
4
Абрамов
64
Ланин
21
Зотов
8
Иванов
19
Глушков
27
Галимов
23
Лескано
1-3-3-3
13
Матюша
3
Козубаев
11
Игнатенко
8
Самсонов
5
Зинков
27
Бетюжнов
92
Щадин
24
Азявин
11
Носов
22
Самодин
10
Гонгапшев
19
Глушков
9
Песиков
9
Песиков
19
Глушков
33
Сухомлинов
19
Гарбуз
19
Гарбуз
33
Сухомлинов
23
Лескано
9
Билоног
9
Билоног
23
Лескано
92
Щадин
3
Поляков
3
Поляков
92
Щадин
11
Носов
29
Игнатович
29
Игнатович
11
Носов
8
Самсонов
7
Маляров
7
Маляров
8
Самсонов
Остались в запасе
Енисей
Шинник
11
Артем Шаболин
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
12
Максим Елеев
ПЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Александр Алферов
22
Николай Зириков
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
89
Никита Дорофеев
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
11
Артем Шаболин
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
12
Максим Елеев
ПЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
22
Николай Зириков
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
89
Никита Дорофеев
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Енисей - Шинник
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
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