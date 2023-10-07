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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Енисей
Шинник - Енисей: обзор матча 07 октября 2023
Шинник
07.10.2023, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Енисей
62'
В. Алейников
57'
Е. Иванов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Енисей
Желтая карточка
Д. Сухомлинов
90'
+6
80'
Замена
А. Немченко
️️️️
Е. Иванов
79'
Замена
Х. Феррейра
️️️️
В. Стежко
Замена
Д. Вамбольт
️️️️
А. Довбня
78'
ГОЛ! 1:1!
В. Алейников
62'
Замена
Н. Котин
️️️️
Р. Емельянов
61'
57'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Е. Иванов
Желтая карточка
Р. Емельянов
53'
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
М. Гащенков
46'
37'
Желтая карточка
О. Ланин
35'
Желтая карточка
Н. Раздорских
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
38
Василий Алейников
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
55
Дмитрий Гузь
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
97
Артем Малахов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Енисей
42
Даниил Ярусов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
77
Антон Орлов
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
8
Александр Канаплин
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
2-2-4-2
56
Довбня
28
Семенов
15
Шадринцев
92
Емельянов
38
Алейников
8
Самсонов
77
Гащенков
15
Самойлов
32
Соколов
99
Андреев
55
Гузь
4-1-3-1-1
38
Ставер
13
Бардыбахин
5
Стежко
2
Хозин
33
Масловский
64
Ланин
21
Раздорских
8
Иванов
90
Ломакин
19
Глушков
75
Окладников
56
Довбня
95
Вамбольт
95
Вамбольт
56
Довбня
92
Емельянов
53
Котин
53
Котин
92
Емельянов
77
Гащенков
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
77
Гащенков
5
Стежко
33
Феррейра
33
Феррейра
5
Стежко
8
Иванов
22
Немченко
22
Немченко
8
Иванов
Остались в запасе
Шинник
Енисей
44
Роман Шишков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
97
Артем Малахов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
16
Александр Ставпец
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
42
Даниил Ярусов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
77
Антон Орлов
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
8
Александр Канаплин
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Остались в запасе
44
Роман Шишков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
97
Артем Малахов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
16
Александр Ставпец
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
77
Антон Орлов
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
8
Александр Канаплин
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Статистика матча Шинник - Енисей
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Помощники судьи:
Максим Каюмов (Москва)
Дмитрий Михалев (Москва)
Резервный судья:
Ваге Чичилян (Московская область)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)
Стадион:
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