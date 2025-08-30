На «Олимпико» в Риме пройдeт матч 2-го тура Серии А между «Лацио» и «Вероной». Хозяева неудачно начали сезон, но сохраняют статус фаворита. «Верона» в хорошей форме, уверенно играет в атаке и почти не проигрывает. Обе команды стабильно забивают, но показатели обороны делают выбор в пользу осторожного исхода.

«Лацио»

«Орлы» стартовали с неожиданного поражения от «Комо» 0:2. Это продлило их безвыигрышную серию в Серии А до четырeх матчей. В пяти последних играх команда забила 5 и пропустила столько же – средние показатели по 1.00 голу в обе стороны. Несмотря на неудачное начало, «Лацио» остаeтся одной из сильнейших домашних команд чемпионата, не проигрывая в 7 из 9 последних встреч в Риме. Команда контролирует темп, много играет через центр и активно использует стандартные положения.

«Верона»

Гости начали сезон с ничьей против «Удинезе» и продлили свою серию без поражений до четырeх матчей. За последние 5 игр у команды 10 забитых и 5 пропущенных мячей – в среднем 2.00 забито и 1.00 пропущено. «Верона» уверенно действует в атаке, особенно за счeт резких подключений полузащиты и давления в финальной трети. Однако в обороне остаются проблемы – команда пропускает в 7 матчах подряд и часто теряет структуру при позиционном отступлении.

Факты о командах

«Лацио»

Не выигрывает в 4 матчах Серии А

Пропускает в 4 играх подряд

В 5 последних матчах: 5 забитых, 5 пропущенных

В среднем: 1.00 гола за игру в обе стороны

«Верона»

4 матча без поражений

Забивает в 4 последних играх Серии А

10 забитых и 5 пропущенных в 5 матчах

В среднем: 2.00 забито и 1.00 пропущено за матч

Прогноз на матч «Лацио» – «Верона»

Обе команды забивают регулярно, но «Лацио» обязан включаться после слабого старта. «Верона» в атаке нестандартна, но в защите допускает много лишнего. При поддержке трибун хозяева постараются сыграть строго и надeжно. Учитывая форму «Вероны», победа «Лацио» в один мяч или ничья выглядят реалистично. Основной выбор – ставка с подстраховкой на хозяев.

Рекомендованные ставки