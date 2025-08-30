Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лацио» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.77

30 августа 2025 9:08
Лацио - Верона
31 авг. 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.77
Победа «Лацио» с форой (0)
Сделать ставку

На «Олимпико» в Риме пройдeт матч 2-го тура Серии А между «Лацио» и «Вероной». Хозяева неудачно начали сезон, но сохраняют статус фаворита. «Верона» в хорошей форме, уверенно играет в атаке и почти не проигрывает. Обе команды стабильно забивают, но показатели обороны делают выбор в пользу осторожного исхода.

«Лацио»

«Орлы» стартовали с неожиданного поражения от «Комо» 0:2. Это продлило их безвыигрышную серию в Серии А до четырeх матчей. В пяти последних играх команда забила 5 и пропустила столько же – средние показатели по 1.00 голу в обе стороны. Несмотря на неудачное начало, «Лацио» остаeтся одной из сильнейших домашних команд чемпионата, не проигрывая в 7 из 9 последних встреч в Риме. Команда контролирует темп, много играет через центр и активно использует стандартные положения.

«Верона»

Гости начали сезон с ничьей против «Удинезе» и продлили свою серию без поражений до четырeх матчей. За последние 5 игр у команды 10 забитых и 5 пропущенных мячей – в среднем 2.00 забито и 1.00 пропущено. «Верона» уверенно действует в атаке, особенно за счeт резких подключений полузащиты и давления в финальной трети. Однако в обороне остаются проблемы – команда пропускает в 7 матчах подряд и часто теряет структуру при позиционном отступлении.

Факты о командах

«Лацио»

  • Не выигрывает в 4 матчах Серии А
  • Пропускает в 4 играх подряд
  • В 5 последних матчах: 5 забитых, 5 пропущенных
  • В среднем: 1.00 гола за игру в обе стороны

«Верона»

  • 4 матча без поражений
  • Забивает в 4 последних играх Серии А
  • 10 забитых и 5 пропущенных в 5 матчах
  • В среднем: 2.00 забито и 1.00 пропущено за матч

Личные встречи
57% (12)
29% (6)
14% (3)
43
Забитых мячей
26
2.05
В среднем за матч
1.24
5:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
0 : 3
19.01.2025
Лацио
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 1
16.09.2024
Верона
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1 : 0
27.04.2024
Верона
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
1 : 1
09.12.2023
Лацио
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
1 : 1
06.02.2023
Лацио
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
2 : 0
11.09.2022
Верона
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
3 : 3
21.05.2022
Верона
Италия. Серия А, 9 тур
Верона
4 : 1
24.10.2021
Лацио
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
0 : 1
11.04.2021
Лацио
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
1 : 2
12.12.2020
Верона
Италия. Серия А, 36 тур
Верона
1 : 5
26.07.2020
Лацио
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
0 : 0
05.02.2020
Верона
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
2 : 0
19.02.2018
Верона
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
0 : 3
24.09.2017
Лацио
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
5 : 2
11.02.2016
Верона
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
1 : 2
27.09.2015
Лацио
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
2 : 0
22.03.2015
Верона
Италия. Серия А, 9 тур
Верона
1 : 1
30.10.2014
Лацио
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
3 : 3
05.05.2014
Верона
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
4 : 1
22.12.2013
Лацио
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
3 : 2
10.01.2012
Верона
Показать все

Прогноз на матч «Лацио» – «Верона»

Обе команды забивают регулярно, но «Лацио» обязан включаться после слабого старта. «Верона» в атаке нестандартна, но в защите допускает много лишнего. При поддержке трибун хозяева постараются сыграть строго и надeжно. Учитывая форму «Вероны», победа «Лацио» в один мяч или ничья выглядят реалистично. Основной выбор – ставка с подстраховкой на хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Лацио» с форой (0) – коэффициент 1.77
  • Индивидуальный тотал «Лацио» больше 1 – коэффициент 1.72

1.77
Победа «Лацио» с форой (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Верона Лацио
Другие прогнозы
30.08.2025
15:30
1.60
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Колос - Эпицентр
Победа «Колоса»
30.08.2025
16:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа - Чайка
Ничья
30.08.2025
16:00
7.00
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга - Арсенал
Победа «Арсенала» со счетом 1:0
30.08.2025
16:15
14.00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит - Пари НН
Победа «Зенита» со счетом 3:0
30.08.2025
16:30
1.65
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер - Байер
Победа «Байера»
30.08.2025
16:30
1.85
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт - Боруссия М
Обе команды забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 