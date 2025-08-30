Введите ваш ник на сайте
«Астон Вилла» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.72

30 августа 2025 9:45
Астон Вилла - Кристал Пэлас
31 авг. 2025, воскресенье 21:00 | Англия. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
«Астон Вилла» (фора 0)
Сделать ставку

31 августа на «Вилла Парке» – матч 3-го тура АПЛ между командами с противоположной динамикой. «Астон Вилла» застряла на старте (серия без побед в лиге – 3 игры), но стабильно находит голы и остается крайне крепкой дома. «Кристал Пэлас» входит в сезон аккуратно: серия ничьих в Премьер-лиге и осторожный, ресурсосберегающий футбол на фоне еврокубкового графика. По сочетанию тенденций ожидаем сдержанный темп, повышенную ценность стандарта и игру «на один гол».

«Астон Вилла»

Последний тур – поражение 0:1 от «Брентфорда», но общая картина не столь мрачная. Команда забивает в 3 последних матчах АПЛ и выглядит цельно по структуре. За 5 последних игр – 7 забитых и 4 пропущенных (в среднем 1,40 и 0,80), что подтверждает баланс между фронтальным прессингом и качеством позиционных атак. Ключевой фактор – мощная домашняя серия: «Вилла» не проигрывает 11 матчей на своем поле, поддерживая высокий объем моментов за счет фланговых разрезающих передач и плотной поддержки штрафной второй волной. На старте чемпионата проседает реализация, но рисунок игры остается узнаваемым и повторяемым.

«Кристал Пэлас»

Команда держится прагматичной модели: 3 ничьи подряд в Премьер-лиге, минимализм в рисках и дисциплина в обороне. В 5 последних играх – 4 забитых и 3 пропущенных (0,80 и 0,60 в среднем), что говорит о контроле пространства и низком числе допущенных ударов из центра. При этом «Пэлас» в тонусе за счет еврокубков, но график заставляет экономить усилия: при равном счете фокус смещается на сохранение структуры, а не на форсирование событий. Команда почти не разваливается позиционно и редко дает соперникам серию моментов подряд.

Факты о командах

«Астон Вилла»

  • Серия без побед в АПЛ: 3 матча
  • Забивает в 3 последних играх Премьер-лиги
  • 7 забитых и 4 пропущенных за 5 матчей (1,40/0,80)
  • 11 домашних матчей без поражений

«Кристал Пэлас»

  • 3 ничьи подряд в Премьер-лиге
  • 4 забитых и 3 пропущенных за 5 матчей (0,80/0,60)
  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Еврокубковая нагрузка – осторожное управление темпом

Личные встречи
36% (8)
18% (4)
45% (10)
27
Забитых мячей
33
1.23
В среднем за матч
1.5
3:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Кубок, 1/2 финала
Кристал Пэлас
3 : 0
26.04.2025
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Кристал Пэлас
4 : 1
25.02.2025
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Астон Вилла
2 : 2
23.11.2024
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Астон Вилла
1 : 2
30.10.2024
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Кристал Пэлас
5 : 0
19.05.2024
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Астон Вилла
3 : 1
16.09.2023
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Астон Вилла
1 : 0
04.03.2023
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
20.08.2022
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла
1 : 1
15.05.2022
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
27.11.2021
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Кристал Пэлас
3 : 2
16.05.2021
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
3 : 0
26.12.2020
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Астон Вилла
2 : 0
12.07.2020
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
31.08.2019
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Астон Вилла
1 : 0
12.01.2016
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
22.08.2015
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Астон Вилла
0 : 0
01.01.2015
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
02.12.2014
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
12.04.2014
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Астон Вилла
0 : 1
26.12.2013
Кристал Пэлас
Англия. Кубок, 1/8 финала
Астон Вилла
3 : 1
24.02.2010
Кристал Пэлас
Англия. Кубок, 1/8 финала
Кристал Пэлас
2 : 2
14.02.2010
Астон Вилла
Показать все

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Кристал Пэлас»

Профили складываются в «низовой» сценарий. «Вилла» дома навяжет давление через фланги и стандарты, но «Пэлас» хорошо защищает полупространства и штрафную за счет компактности линии и грамотных подстраховок. Вероятен долгий «нулевой» отрезок и ставка обеих сторон на первый гол как на решающий ресурс. В такой конфигурации у хозяев чуть выше шанс не проиграть за счет серии на «Вилла Парке» и более разнообразных паттернов доставки мяча в штрафную. Базовый коридор счета – 1:0 или 1:1, где дисбалансов по моментам не ожидается, а общий тотал, скорее, останется в «низе».

Рекомендованные ставки

  • «Астон Вилла» (фора 0) – коэффициент 1.72
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.80

1.72
«Астон Вилла» (фора 0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Астон Вилла
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 