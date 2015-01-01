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Астон Вилла - Кристал Пэлас
Астон Вилла - Кристал Пэлас: обзор матча 01 января 2015
Астон Вилла
01.01.2015, четверг, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Кристал Пэлас
90'
Замена
Б. Беннэн
️️️️
Д. МакАртур
86'
Желтая карточка
Д. Делэйни
Замена
Д. Коул
️️️️
А. Вайманн
83'
Желтая карточка
К. Кларк
78'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Т. Клеверли
64'
63'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
В. Заа
Замена
К. Кларк
️️️️
Р. Влаар
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Главный тренер
Кейт Миллен
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
12
Джо Коул
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
4-3-3
1
Гьюзан
26
Сиссоко
21
Хаттон
5
Окоре
12
Влаар
15
Санчес
10
Бакуна
8
Клеверли
11
Агбонлахор
18
Вайманн
20
Бентеке
3-2-4-1
1
Сперони
24
Данн
17
Делэйни
5
Мариаппа
16
Келли
25
Уорд
11
Боласи
16
Ледли
11
МакАртур
40
Панчеон
10
Заа
12
Влаар
26
Кларк
26
Кларк
12
Влаар
18
Вайманн
12
Коул
12
Коул
18
Вайманн
8
Клеверли
10
Грилиш
10
Грилиш
8
Клеверли
11
МакАртур
10
Беннэн
10
Беннэн
11
МакАртур
10
Заа
34
Гэйл
34
Гэйл
10
Заа
Остались в запасе
Астон Вилла
Кристал Пэлас
24
Шей Гивен
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Кейт Миллен
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Кейт Миллен
Статистика матча Астон Вилла - Кристал Пэлас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Вилла Парк
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