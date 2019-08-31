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Кристал Пэлас - Астон Вилла
Кристал Пэлас - Астон Вилла: обзор матча 31 августа 2019
Кристал Пэлас
31.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
73'
Ж. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Астон Вилла
90'
+6
Желтая карточка
Д. Грилиш
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ж. Айю
86'
85'
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
Уэсли
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Д. Шлупп
84'
Замена
М. Сахо
️️️️
М. Келли
79'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Айю
73'
Желтая карточка
Ш. Куяте
71'
71'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Д. Луис
59'
Замена
К. Дэвис
️️️️
Хота
Желтая карточка
Л. Миливойевич
58'
54'
Вторая желтая
Трезеге
44'
Желтая карточка
Трезеге
40'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
35'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
17'
Желтая карточка
Д. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
12
Дуглас Луис
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
24
Хота
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Гуаита
15
ван Анхолт
25
Уорд
24
Кэхилл
16
Келли
8
Куяте
27
Шлупп
11
МакАртур
19
Миливойевич
10
Заа
10
Айю
4-2-3-1
22
Хитон
24
Жилберт
2
Мингс
3
Энгелс
3
Тэйлор
12
Луис
7
МакГинн
24
Хота
7
Трезеге
10
Грилиш
7
Уэсли
16
Келли
12
Сахо
12
Сахо
16
Келли
27
Шлупп
25
Таунсенд
25
Таунсенд
27
Шлупп
10
Айю
20
Бентеке
20
Бентеке
10
Айю
12
Луис
14
Хурихейн
14
Хурихейн
12
Луис
7
Уэсли
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
7
Уэсли
24
Хота
9
Дэвис
9
Дэвис
24
Хота
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Астон Вилла
13
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Томас Франк
31
Джед Стир
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
7
Макс Майер
АП
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Кристал Пэлас - Астон Вилла
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
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