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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Астон Вилла
Кристал Пэлас - Астон Вилла: обзор матча 22 августа 2015
Кристал Пэлас
22.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
71'
С. Данн
87'
Б. Сако
77'
П. Суаре (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Астон Вилла
Желтая карточка
Д. Панчеон
90'
ГОЛ! 2:1!
Б. Сако
Пас отдал
С. Данн
87'
86'
Желтая карточка
Л. Бакуна
84'
Желтая карточка
К. Кларк
Замена
М. Йединак
️️️️
Й. Кабай
82'
77'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
П. Суаре
ГОЛ! 1:0!
С. Данн
Пас отдал
Д. Панчеон
71'
69'
Замена
А. Траоре
️️️️
К. Санчес
55'
Желтая карточка
Р. Жестеде
Желтая карточка
Й. Кабай
50'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Г. Мюррэй
46'
Замена
Д. Матч
️️️️
В. Заа
46'
Желтая карточка
Д. Уорд
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
29
Алекс МакКарти
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Эшли Вествуд
ОП
39
Руди Жестеде
ПВ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
4-4-1-1
29
МакКарти
27
Суаре
17
Делэйни
24
Данн
25
Уорд
40
Панчеон
11
МакАртур
20
Сако
29
Кабай
10
Заа
39
Мюррэй
4-2-3-1
1
Гьюзан
10
Бакуна
4
Ричардс
26
Кларк
23
Амави
5
Гуйе
8
Вествуд
39
Жестеде
15
Санчес
10
Грилиш
11
Агбонлахор
10
Заа
77
Матч
77
Матч
10
Заа
29
Кабай
15
Йединак
15
Йединак
29
Кабай
39
Мюррэй
34
Гэйл
34
Гэйл
39
Мюррэй
15
Санчес
24
Траоре
24
Траоре
15
Санчес
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Астон Вилла
13
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
31
Марк Банн
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Кристал Пэлас - Астон Вилла
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Селхарст Парк
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