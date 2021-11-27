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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Астон Вилла
Кристал Пэлас - Астон Вилла: обзор матча 27 ноября 2021
Кристал Пэлас
27.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
90+5'
М. Гехи
15'
М. Таргетт
86'
Д. МакГинн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Астон Вилла
ГОЛ! 1:2!
М. Гехи
90'
+5
86'
ГОЛ! 0:2!
Д. МакГинн
Пас отдал
А. Эль-Гази
85'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Э. Янг
77'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Л. Бэйли
74'
Желтая карточка
Д. Луис
Замена
О. Эдуард
️️️️
В. Заа
72'
67'
Замена
Д. Луис
️️️️
Д. Рэмзи
Замена
Э. Эзе
️️️️
Л. Миливойевич
60'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
56'
54'
Желтая карточка
М. Накамба
Желтая карточка
Д. Уорд
44'
29'
Желтая карточка
М. Кэш
Желтая карточка
В. Заа
29'
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Таргетт
Пас отдал
Э. Янг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Гуаита
3
Митчелл
5
Томкинс
6
Гехи
25
Уорд
8
Куяте
8
Галлахер
19
Миливойевич
10
Заа
17
Олисе
20
Бентеке
3-3-1-1-2
1
Мартинес
15
Янг
15
Конса
5
Мингс
2
Кэш
6
Накамба
23
Таргетт
7
МакГинн
41
Рэмзи
17
Бэйли
11
Уоткинс
19
Миливойевич
10
Эзе
10
Эзе
19
Миливойевич
10
Заа
29
Эдуард
29
Эдуард
10
Заа
41
Рэмзи
12
Луис
12
Луис
41
Рэмзи
17
Бэйли
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
17
Бэйли
15
Янг
10
Буэндия
10
Буэндия
15
Янг
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Астон Вилла
1
Джек Батлэнд
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
31
Джед Стир
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Кристал Пэлас - Астон Вилла
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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