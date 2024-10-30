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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Астон Вилла - Кристал Пэлас
Астон Вилла - Кристал Пэлас: обзор матча 30 октября 2024
Астон Вилла
30.10.2024, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
23'
Д. Дуран
8'
Э. Эзе
64'
Д. Камада
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Кристал Пэлас
90'
+4
Желтая карточка
М. Гехи
90'
+1
Желтая карточка
Д. Муньос
Желтая карточка
Т. Мингс
89'
88'
Замена
Н. Клайн
️️️️
Д. Шлупп
88'
Замена
И. Сарр
️️️️
Э. Нкетиа
Замена
Л. Богарде
️️️️
Д. МакГинн
79'
78'
Желтая карточка
У. Хьюз
Замена
К. Янг
️️️️
Э. Буэндия
78'
Замена
J. Jimoh
️️️️
Л. Бэйли
78'
76'
Желтая карточка
Ж. Матета
Желтая карточка
Д. Карлос
67'
64'
ГОЛ! 1:2!
Д. Камада
27'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
А. Уортон
ГОЛ! 1:1!
Д. Дуран
Пас отдал
Л. Бэйли
23'
18'
Замена
Д. Камада
️️️️
Э. Эзе
8'
ГОЛ! 0:1!
Э. Эзе
Пас отдал
Д. Муньос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
46
Джо Гаучи
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Астон Вилла
48
Oliwier Zych
ВР
20
Трэвис Паттерсон
ЛЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
26
Ламаре Богарде
ЦП
16
Aidan Borland
ЦП
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
13
Джастин Девенни
ЦП
18
Даичи Камада
АП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
7
Исмаила Сарр
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
4-1-1-1-3
46
Гаучи
22
Матсен
34
Карлос
5
Мингс
18
Неделькович
8
Камара
7
МакГинн
11
Филоджин
17
Бэйли
22
Дуран
10
Буэндия
3-2-2-1-2
30
Тернер
99
Чалоба
6
Гехи
5
Лакруа
27
Муньос
3
Митчелл
20
Уортон
19
Хьюз
10
Эзе
9
Нкетиа
14
Матета
7
МакГинн
26
Богарде
26
Богарде
7
МакГинн
17
Бэйли
18
18
17
Бэйли
10
Буэндия
12
Янг
12
Янг
10
Буэндия
Шлупп
17
Клайн
17
Клайн
Шлупп
20
Уортон
27
Шлупп
27
Шлупп
20
Уортон
10
Эзе
18
Камада
18
Камада
10
Эзе
9
Нкетиа
7
Сарр
7
Сарр
9
Нкетиа
Остались в запасе
Астон Вилла
Кристал Пэлас
48
Oliwier Zych
ВР
20
Трэвис Паттерсон
ЛЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
16
Aidan Borland
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Дин Хендерсон
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
13
Джастин Девенни
ЦП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
48
Oliwier Zych
ВР
20
Трэвис Паттерсон
ЛЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
16
Aidan Borland
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
13
Джастин Девенни
ЦП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Астон Вилла - Кристал Пэлас
2
4
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
6
Нарушения
6
15
Офсайды
2
2
Количество передач
511
304
Сейвы
0
8
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
2 : 3
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
2 : 3
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Вилла Парк
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