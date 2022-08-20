Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Астон Вилла
Кристал Пэлас - Астон Вилла: обзор матча 20 августа 2022
Кристал Пэлас
20.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Астон Вилла
7'
В. Заа
58'
В. Заа
71'
Ж. Матета
5'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Астон Вилла
Замена
К. Ричардс
️️️️
Э. Эзе
90'
+1
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Д. Шлупп
83'
Замена
У. Хьюз
️️️️
В. Заа
83'
Желтая карточка
Д. Шлупп
75'
73'
Замена
Д. Луис
️️️️
Д. МакГинн
73'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Э. Буэндия
ГОЛ! 3:1!
Ж. Матета
Пас отдал
Т. Митчелл
71'
Замена
М. Олисе
️️️️
Ж. Айю
70'
Замена
Ж. Матета
️️️️
О. Эдуард
70'
66'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Л. Бэйли
ГОЛ! 2:1!
В. Заа
58'
Пенальти не реализован!
В. Заа
58'
Желтая карточка
В. Заа
39'
36'
Желтая карточка
Д. МакГинн
ГОЛ! 1:1!
В. Заа
Пас отдал
О. Эдуард
7'
5'
ГОЛ! 0:1!
О. Уоткинс
Пас отдал
Л. Бэйли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Кристал Пэлас
41
Джо Уитворт
ВР
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Малколм Эбиовей
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
6
Марвелус Накамба
ОП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Гуаита
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
25
Уорд
28
Дукур
27
Шлупп
10
Заа
10
Эзе
10
Айю
29
Эдуард
4-1-1-1-3
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
5
Мингс
12
Динь
8
Камара
7
МакГинн
41
Рэмзи
10
Буэндия
17
Бэйли
11
Уоткинс
10
Эзе
26
Ричардс
26
Ричардс
10
Эзе
10
Заа
19
Хьюз
19
Хьюз
10
Заа
27
Шлупп
19
Миливойевич
19
Миливойевич
27
Шлупп
10
Айю
17
Олисе
17
Олисе
10
Айю
29
Эдуард
14
Матета
14
Матета
29
Эдуард
10
Буэндия
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Буэндия
7
МакГинн
12
Луис
12
Луис
7
МакГинн
17
Бэйли
28
Ингс
28
Ингс
17
Бэйли
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Астон Вилла
41
Джо Уитворт
ВР
26
Сэм Джонстон
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Главный тренер
Патрик Виейра
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
41
Джо Уитворт
ВР
26
Сэм Джонстон
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Кристал Пэлас - Астон Вилла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Новости команд
Все
Кристал Пэлас
Астон Вилла
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
Вчера, 11:55
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
Вчера, 11:26
1
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:55
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
Вчера, 01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
Вчера, 01:15
3
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:55
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
Вчера, 11:55
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
Вчера, 11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
Вчера, 01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
Вчера, 01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
Вчера, 00:24
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+