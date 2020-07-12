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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Кристал Пэлас
Астон Вилла - Кристал Пэлас: обзор матча 12 июля 2020
Астон Вилла
12.07.2020, воскресенье, 16:15
Англия. Премьер-лига, 35 тур
2 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
45+4'
Трезеге
59'
Трезеге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Кристал Пэлас
Желтая карточка
Д. Луис
90'
+1
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Трезеге
88'
Замена
К. Дэвис
️️️️
М. Саматта
80'
Замена
М. Накамба
️️️️
К. Хурихейн
80'
75'
Замена
М. Майер
️️️️
Л. Миливойевич
67'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
65'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Ш. Куяте
65'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Ж. Айю
ГОЛ! 2:0!
Трезеге
Пас отдал
К. Хурихейн
59'
54'
Желтая карточка
Ш. Куяте
46'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Д. МакАртур
ГОЛ! 1:0!
Трезеге
45'
+4
Замена
М. Таргетт
️️️️
Н. Тэйлор
37'
27'
Желтая карточка
М. Сахо
Желтая карточка
Т. Мингс
27'
27'
Желтая карточка
В. Заа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
25
Пепе Рейна
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
24
Хота
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
4-3-2-1
25
Рейна
3
Тэйлор
30
Хаус
2
Мингс
15
Конса
7
МакГинн
15
Луис
14
Хурихейн
10
Грилиш
7
Трезеге
25
Саматта
4-1-2-1-2
13
Гуаита
25
Уорд
24
Данн
12
Сахо
15
ван Анхолт
8
Куяте
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Заа
10
Айю
20
Бентеке
3
Тэйлор
23
Таргетт
23
Таргетт
3
Тэйлор
14
Хурихейн
6
Накамба
6
Накамба
14
Хурихейн
7
Трезеге
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
7
Трезеге
25
Саматта
9
Дэвис
9
Дэвис
25
Саматта
8
Куяте
44
Ридевальд
44
Ридевальд
8
Куяте
11
МакАртур
16
МакКарти
16
МакКарти
11
МакАртур
19
Миливойевич
7
Майер
7
Майер
19
Миливойевич
10
Айю
25
Таунсенд
25
Таунсенд
10
Айю
Остались в запасе
Астон Вилла
Кристал Пэлас
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
24
Хота
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
24
Хота
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Сэм Вудс
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Астон Вилла - Кристал Пэлас
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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