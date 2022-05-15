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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Кристал Пэлас
Астон Вилла - Кристал Пэлас: обзор матча 15 мая 2022
Астон Вилла
15.05.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
69'
О. Уоткинс
81'
Д. Шлупп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Кристал Пэлас
89'
Желтая карточка
Ш. Куяте
81'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шлупп
Пас отдал
М. Гехи
78'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Э. Эзе
78'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Л. Миливойевич
76'
Желтая карточка
О. Эдуард
71'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Матета
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Д. Ингс
71'
ГОЛ! 1:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
Л. Динь
69'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
М. Накамба
66'
Замена
К. Чамберс
️️️️
Э. Конса
50'
14'
Желтая карточка
К. Галлахер
Желтая карточка
Т. Мингс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
5
Мингс
2
Кэш
6
Накамба
12
Луис
7
МакГинн
11
Коутиньо
28
Ингс
11
Уоткинс
4-1-2-2-1
1
Батлэнд
17
Клайн
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
8
Куяте
19
Миливойевич
8
Галлахер
10
Эзе
10
Заа
14
Матета
15
Конса
12
Чамберс
12
Чамберс
15
Конса
6
Накамба
41
Рэмзи
41
Рэмзи
6
Накамба
28
Ингс
10
Буэндия
10
Буэндия
28
Ингс
10
Эзе
27
Шлупп
27
Шлупп
10
Эзе
19
Миливойевич
20
Бентеке
20
Бентеке
19
Миливойевич
14
Матета
29
Эдуард
29
Эдуард
14
Матета
Остались в запасе
Астон Вилла
Кристал Пэлас
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Стивен Джеррард
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Астон Вилла - Кристал Пэлас
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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