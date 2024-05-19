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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Астон Вилла
Кристал Пэлас - Астон Вилла: обзор матча 19 мая 2024
Кристал Пэлас
19.05.2024, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
5 : 0
Завершен
Астон Вилла
9'
Ж. Матета
39'
Ж. Матета
54'
Э. Эзе
63'
Ж. Матета
69'
Э. Эзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Астон Вилла
90'
+2
Желтая карточка
К. Лангле
Замена
Ж. Айю
️️️️
Э. Эзе
88'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
А. Уортон
87'
Замена
Д. Томкинс
️️️️
Й. Андерсен
87'
87'
Замена
Ф. Манро
️️️️
Д. МакГинн
87'
Замена
К. Кесслер-Хейден
️️️️
М. Диаби
Замена
Ж. Лерма
️️️️
М. Гехи
76'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Матета
76'
73'
Желтая карточка
Д. Луис
ГОЛ! 5:0!
Э. Эзе
Пас отдал
Ж. Матета
69'
68'
Замена
Т. Ироегбунам
️️️️
К. Чамберс
ГОЛ! 4:0!
Ж. Матета
Пас отдал
Э. Эзе
63'
58'
Желтая карточка
Л. Динь
ГОЛ! 3:0!
Э. Эзе
54'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Матета
Пас отдал
Д. Муньос
39'
Желтая карточка
Й. Андерсен
24'
18'
Желтая карточка
Д. МакГинн
ГОЛ! 1:0!
Ж. Матета
Пас отдал
М. Олисе
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
22
Джон Дуран
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
4
Давид Озо
ОП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Астон Вилла
46
Джо Гаучи
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
26
Финли Манро
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
26
Омари Келлиман
АП
3-2-1-2-1
1
Хендерсон
26
Ричардс
6
Гехи
2
Андерсен
3
Митчелл
27
Муньос
20
Уортон
10
Эзе
17
Олисе
14
Матета
3-3-1-1-2
1
Ольсен
34
Карлос
15
Конса
12
Чамберс
2
Лангле
12
Луис
12
Динь
7
МакГинн
19
Диаби
11
Уоткинс
22
Дуран
2
Андерсен
5
Томкинс
5
Томкинс
2
Андерсен
20
Уортон
44
Ридевальд
44
Ридевальд
20
Уортон
6
Гехи
8
Лерма
8
Лерма
6
Гехи
10
Эзе
10
Айю
10
Айю
10
Эзе
14
Матета
29
Эдуард
29
Эдуард
14
Матета
7
МакГинн
26
Манро
26
Манро
7
МакГинн
19
Диаби
20
Кесслер-Хейден
20
Кесслер-Хейден
19
Диаби
12
Чамберс
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
12
Чамберс
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Астон Вилла
31
Реми Мэттьюз
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
4
Давид Озо
ОП
Главный тренер
Оливер Глазнер
46
Джо Гаучи
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
26
Омари Келлиман
АП
12
Кадан Янг
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
4
Давид Озо
ОП
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
26
Омари Келлиман
АП
12
Кадан Янг
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Кристал Пэлас - Астон Вилла
1
4
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
55
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
8
Офсайды
3
1
Количество передач
545
175
Сейвы
2
4
Точность передач %
89
220
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
0
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
2.48
1.08
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Селхарст Парк
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