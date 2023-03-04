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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Кристал Пэлас
Астон Вилла - Кристал Пэлас: обзор матча 04 марта 2023
Астон Вилла
04.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
27'
Й. Андерсен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Кристал Пэлас
87'
Желтая карточка
В. Заа
Замена
Д. Дуран
️️️️
О. Уоткинс
85'
82'
Желтая карточка
Н. Ахамада
81'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
А. Локонга
Желтая карточка
Д. Луис
80'
76'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
Ж. Айю
76'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Э. Эзе
Замена
Л. Динь
️️️️
А. Морено
70'
69'
Желтая карточка
Э. Эзе
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Д. Рэмзи
69'
Желтая карточка
А. Морено
67'
67'
Замена
Ж. Матета
️️️️
М. Олисе
62'
Вторая желтая
Ш. Дукур
Замена
К. Чамберс
️️️️
Б. Камара
60'
57'
Желтая карточка
Ш. Дукур
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Й. Андерсен
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
11
Бертран Траоре
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Кристал Пэлас
41
Джо Уитворт
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Мартинес
11
Алекс Морено
15
Конса
5
Мингс
2
Кэш
8
Камара
12
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Уоткинс
10
Буэндия
4-1-1-3-1
13
Гуаита
17
Клайн
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
28
Дукур
6
Локонга
17
Олисе
10
Эзе
10
Заа
10
Айю
11
Алекс Морено
12
Динь
12
Динь
11
Алекс Морено
8
Камара
12
Чамберс
12
Чамберс
8
Камара
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
41
Рэмзи
17
Бэйли
17
Бэйли
41
Рэмзи
10
Айю
8
Ахамада
8
Ахамада
10
Айю
10
Эзе
19
Хьюз
19
Хьюз
10
Эзе
6
Локонга
11
МакАртур
11
МакАртур
6
Локонга
17
Олисе
14
Матета
14
Матета
17
Олисе
Остались в запасе
Астон Вилла
Кристал Пэлас
1
Робин Ольсен
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
41
Джо Уитворт
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
41
Джо Уитворт
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Астон Вилла - Кристал Пэлас
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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