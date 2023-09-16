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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Кристал Пэлас
Астон Вилла - Кристал Пэлас: обзор матча 16 сентября 2023
Астон Вилла
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
88'
Д. Дуран
90+8'
Д. Луис (П)
90+10'
Л. Бэйли
48'
О. Эдуард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Кристал Пэлас
Желтая карточка
Д. Дуран
90'
+16
Замена
Л. Дендокер
️️️️
О. Уоткинс
90'
+15
ГОЛ! 3:1!
Л. Бэйли
Пас отдал
М. Диаби
90'
+10
90'
+10
Замена
Д. Рак-Сакьи
️️️️
Ш. Дукур
90'
+9
Желтая карточка
Д. Уорд
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Луис
90'
+8
90'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
О. Эдуард
ГОЛ! 1:1!
Д. Дуран
Пас отдал
Л. Динь
88'
Желтая карточка
М. Кэш
86'
Замена
Д. Дуран
️️️️
Д. МакГинн
70'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Б. Камара
58'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Н. Дзаньоло
57'
53'
Желтая карточка
У. Хьюз
48'
ГОЛ! 0:1!
О. Эдуард
Пас отдал
Ж. Матета
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
45'
+4
25'
Замена
Ж. Матета
️️️️
Ж. Айю
17'
Желтая карточка
Э. Эзе
Желтая карточка
Д. МакГинн
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Астон Вилла
34
Филип Маршал
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
14
Торрес
2
Кэш
8
Камара
12
Луис
7
МакГинн
19
Диаби
10
Дзаньоло
11
Уоткинс
4-1-2-1-2
26
Джонстон
25
Уорд
2
Андерсен
26
Ричардс
3
Митчелл
28
Дукур
19
Хьюз
27
Шлупп
10
Эзе
29
Эдуард
10
Айю
11
Уоткинс
18
Дендокер
18
Дендокер
11
Уоткинс
8
Камара
18
Тилеманс
18
Тилеманс
8
Камара
10
Дзаньоло
17
Бэйли
17
Бэйли
10
Дзаньоло
7
МакГинн
22
Дуран
22
Дуран
7
МакГинн
29
Эдуард
8
Ахамада
8
Ахамада
29
Эдуард
28
Дукур
17
Рак-Сакьи
17
Рак-Сакьи
28
Дукур
10
Айю
14
Матета
14
Матета
10
Айю
Остались в запасе
Астон Вилла
Кристал Пэлас
34
Филип Маршал
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Дин Хендерсон
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
34
Филип Маршал
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Астон Вилла - Кристал Пэлас
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
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