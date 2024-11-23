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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Кристал Пэлас
Астон Вилла - Кристал Пэлас: обзор матча 23 ноября 2024
Астон Вилла
23.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
36'
О. Уоткинс
77'
Р. Баркли
4'
И. Сарр
45+1'
Д. Девенни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Кристал Пэлас
90'
Замена
К. Ричардс
️️️️
У. Хьюз
90'
Замена
Н. Клайн
️️️️
И. Сарр
87'
Желтая карточка
Т. Митчелл
Желтая карточка
Э. Буэндия
85'
Замена
Д. Филоджин
️️️️
Л. Бэйли
82'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
М. Роджерс
82'
77'
Желтая карточка
Т. Чалоба
ГОЛ! 2:2!
Р. Баркли
Пас отдал
Ю. Тилеманс
77'
74'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Д. Девенни
Замена
Д. Дуран
️️️️
Д. МакГинн
69'
Замена
Л. Динь
️️️️
Я. Матсен
69'
Желтая карточка
Я. Матсен
66'
64'
Замена
Ж. Лерма
️️️️
Ш. Дукур
Желтая карточка
Д. Карлос
59'
Замена
М. Кэш
️️️️
Л. Богарде
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Д. Девенни
Пас отдал
И. Сарр
Пенальти не реализован!
Ю. Тилеманс
44'
ГОЛ! 1:1!
О. Уоткинс
Пас отдал
Д. МакГинн
36'
4'
ГОЛ! 0:1!
И. Сарр
Пас отдал
Ж. Матета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
26
Ламаре Богарде
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
13
Джастин Девенни
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
62
Ben Broggio
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Asher Agbinone
ЦФ
3-4-1-2
1
Мартинес
22
Матсен
14
Торрес
34
Карлос
26
Богарде
18
Тилеманс
6
Баркли
7
МакГинн
17
Роджерс
11
Уоткинс
17
Бэйли
3-3-2-1-1
1
Хендерсон
5
Лакруа
6
Гехи
27
Чалоба
27
Муньос
28
Дукур
3
Митчелл
19
Хьюз
13
Девенни
7
Сарр
14
Матета
22
Матсен
12
Динь
12
Динь
22
Матсен
26
Богарде
2
Кэш
2
Кэш
26
Богарде
17
Бэйли
11
Филоджин
11
Филоджин
17
Бэйли
17
Роджерс
10
Буэндия
10
Буэндия
17
Роджерс
7
МакГинн
22
Дуран
22
Дуран
7
МакГинн
19
Хьюз
26
Ричардс
26
Ричардс
19
Хьюз
7
Сарр
17
Клайн
17
Клайн
7
Сарр
13
Девенни
27
Шлупп
27
Шлупп
13
Девенни
28
Дукур
8
Лерма
8
Лерма
28
Дукур
Остались в запасе
Астон Вилла
Кристал Пэлас
1
Робин Ольсен
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
62
Ben Broggio
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
30
Мэтт Тернер
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
62
Ben Broggio
ЦП
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Астон Вилла - Кристал Пэлас
3
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
10
11
Офсайды
1
2
Количество передач
610
251
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
68
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
15
10
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
3.18
1.27
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Вилла Парк
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