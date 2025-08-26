27 августа на «Балаидосе» в Виго состоится матч шестого тура Ла Лиги, где «Сельта» примет «Бетис». Обе команды подходят к встрече в непростом турнирном положении и будут стремиться укрепить свои позиции. Хозяева ищут стабильность после серий нестабильных результатов, тогда как гости продолжают демонстрировать системный атакующий футбол, но испытывают проблемы в обороне.

«Сельта»

Команда из Виго провела предыдущий матч в гостях против «Мальорки» и сумела увезти ничью 1:1. В целом, «Сельта» показывает среднюю результативность: 5 голов в последних пяти встречах. При этом оборона остаeтся проблемной – команда пропускает в четырeх матчах подряд. Лучший бомбардир коллектива Пабло Дуран оформивший два гола за шесть игр, пока не демонстрирует стабильности, и именно отсутствие лидера в атаке делает «Сельту» уязвимой. При этом команда забивает в среднем 1 мяч за игру, но при таких показателях крайне важно надежнее действовать в защите, чтобы бороться с более организованными соперниками.

«Бетис»

Севильский клуб набрал семь очков в пяти матчах и продолжает идти серией без поражений – три игры подряд в рамках Ла Лиги. В последнем туре «Бетис» минимально обыграл «Алавес» со счeтом 1:0. Сильной стороной команды остаeтся атакующая линия: в 16 матчах подряд в Ла Лиге «Бетис» обязательно забивает. За последние пять игр на счету команды 6 голов, что подтверждает стабильность. Однако оборона подводит – 7 пропущенных мячей за тот же отрезок, средний показатель 1.40 за игру. Это указывает на системные проблемы в построениях и риски даже против соперников из нижней части таблицы.

Факты о командах

«Сельта»

Пропускает в 4 последних матчах Ла Лиги

Средние показатели: 1.00 забитого и 0.80 пропущенного за 5 игр

Забивает в 6 последних матчах против «Бетиса»

В последних 5 матчах всего 5 голов

«Бетис»

Не проигрывает в 3 матчах Ла Лиги подряд

Забивает в 28 матчах подряд

Средние показатели: 1.20 забитых и 1.40 пропущенных за 5 игр

Пропускает в каждом из последних матчей

Прогноз на матч «Сельта» – «Бетис»

Обе команды имеют схожий стиль игры: акцент на атаку и проблемы в обороне. «Сельта» играет дома, но не отличается высокой результативностью, а «Бетис» забивает в каждом матче, пусть и слабо защищается. С большой вероятностью зрителей ждeт результативный матч с голами обеих сторон. При этом именно гости выглядят более уверенно в атаке и обладают стабильностью, которая позволяет ожидать их положительного результата.

