Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сельта» – «Бетис»: прогноз и ставки на матч 27 августа 2025 с коэффициентом 1.80

26 августа 2025 8:57
Сельта - Бетис
27 авг. 2025, среда 22:00 | Испания. Примера, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Обе забьют
Сделать ставку

27 августа на «Балаидосе» в Виго состоится матч шестого тура Ла Лиги, где «Сельта» примет «Бетис». Обе команды подходят к встрече в непростом турнирном положении и будут стремиться укрепить свои позиции. Хозяева ищут стабильность после серий нестабильных результатов, тогда как гости продолжают демонстрировать системный атакующий футбол, но испытывают проблемы в обороне.

«Сельта»

Команда из Виго провела предыдущий матч в гостях против «Мальорки» и сумела увезти ничью 1:1. В целом, «Сельта» показывает среднюю результативность: 5 голов в последних пяти встречах. При этом оборона остаeтся проблемной – команда пропускает в четырeх матчах подряд. Лучший бомбардир коллектива Пабло Дуран оформивший два гола за шесть игр, пока не демонстрирует стабильности, и именно отсутствие лидера в атаке делает «Сельту» уязвимой. При этом команда забивает в среднем 1 мяч за игру, но при таких показателях крайне важно надежнее действовать в защите, чтобы бороться с более организованными соперниками.

«Бетис»

Севильский клуб набрал семь очков в пяти матчах и продолжает идти серией без поражений – три игры подряд в рамках Ла Лиги. В последнем туре «Бетис» минимально обыграл «Алавес» со счeтом 1:0. Сильной стороной команды остаeтся атакующая линия: в 16 матчах подряд в Ла Лиге «Бетис» обязательно забивает. За последние пять игр на счету команды 6 голов, что подтверждает стабильность. Однако оборона подводит – 7 пропущенных мячей за тот же отрезок, средний показатель 1.40 за игру. Это указывает на системные проблемы в построениях и риски даже против соперников из нижней части таблицы.

Факты о командах

«Сельта»

  • Пропускает в 4 последних матчах Ла Лиги
  • Средние показатели: 1.00 забитого и 0.80 пропущенного за 5 игр
  • Забивает в 6 последних матчах против «Бетиса»
  • В последних 5 матчах всего 5 голов

«Бетис»

  • Не проигрывает в 3 матчах Ла Лиги подряд
  • Забивает в 28 матчах подряд
  • Средние показатели: 1.20 забитых и 1.40 пропущенных за 5 игр
  • Пропускает в каждом из последних матчей

Личные встречи
33% (8)
29% (7)
38% (9)
38
Забитых мячей
37
1.58
В среднем за матч
1.54
4:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  3:3
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
3 : 2
08.02.2025
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Бетис
2 : 2
10.11.2024
Сельта
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
2 : 1
12.04.2024
Сельта
Испания. Примера, 19 тур
Сельта
2 : 1
03.01.2024
Бетис
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
3 : 4
04.02.2023
Сельта
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
1 : 0
02.10.2022
Бетис
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
0 : 0
20.03.2022
Бетис
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
0 : 2
02.01.2022
Сельта
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2 : 3
22.05.2021
Бетис
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
2 : 1
20.01.2021
Сельта
Испания. Примера, 34 тур
Сельта
1 : 1
04.07.2020
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
30.10.2019
Сельта
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
0 : 1
10.03.2019
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
3 : 3
04.11.2018
Сельта
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
3 : 2
29.01.2018
Бетис
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
2 : 1
25.08.2017
Сельта
Испания. Примера, 33 тур
Сельта
0 : 1
23.04.2017
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
3 : 3
04.12.2016
Сельта
Испания. Примера, 33 тур
Сельта
1 : 1
16.04.2016
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1 : 1
06.12.2015
Сельта
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
4 : 2
24.01.2014
Бетис
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 2
26.08.2013
Сельта
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
1 : 0
12.05.2013
Сельта
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
0 : 1
18.12.2012
Бетис
Показать все

Прогноз на матч «Сельта» – «Бетис»

Обе команды имеют схожий стиль игры: акцент на атаку и проблемы в обороне. «Сельта» играет дома, но не отличается высокой результативностью, а «Бетис» забивает в каждом матче, пусть и слабо защищается. С большой вероятностью зрителей ждeт результативный матч с голами обеих сторон. При этом именно гости выглядят более уверенно в атаке и обладают стабильностью, которая позволяет ожидать их положительного результата.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.80
  • Победа «Бетиса» – коэффициент 2.40
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.80
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Бетис Сельта
Другие прогнозы
27.08.2025
16:15
2.05
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
Крылья Советов - Динамо
Тотал больше 2.5 голов
27.08.2025
18:30
1.65
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
Сочи - Краснодар
Победа «Краснодара»
27.08.2025
19:30
1.95
Лига Европы, 4 раунд
АЕК - Бранн
Тотал больше 2.5 голов
27.08.2025
19:45
2.05
Лига чемпионов, 4 раунд
Карабах - Ференцварош
Победа «Карабаха»
27.08.2025
19:45
1.72
Лига конференций, 4 раунд
Рига - Спарта
Обе забьют
27.08.2025
20:45
1.80
Россия. Кубок, группа D, 3 тур
Балтика - ЦСКА
Победа ЦСКА
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 