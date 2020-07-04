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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Бетис
Сельта - Бетис: обзор матча 04 июля 2020
Сельта
04.07.2020, суббота, 18:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
22'
Нолито
79'
З. Феддаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Бетис
90'
+2
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
Л. Морон
Желтая карточка
Ф. Брадарич
86'
Желтая карточка
О. Йокушлу
82'
79'
ГОЛ! 1:1!
З. Феддаль
Пас отдал
Хоакин
Желтая карточка
Н. Араужо
78'
Замена
Ф. Брадарич
️️️️
Нолито
77'
75'
Желтая карточка
С. Каналес
72'
Желтая карточка
К. Тельо
Желтая карточка
Я. Аспас
64'
Желтая карточка
К. Васкес
62'
Замена
У. Мальо
️️️️
К. Васкес
62'
57'
Замена
Хоакин
️️️️
К. Аленья
57'
Замена
К. Тельо
️️️️
Хуанми
55'
Желтая карточка
А. Манди
Замена
Б. Мендес
️️️️
Ф. Смолов
54'
54'
Замена
А. Педраса
️️️️
А. Морено
ГОЛ! 1:0!
Нолито
22'
21'
Желтая карточка
А. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
12
Рафинья
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Алексис Трухильо
Сельта
12
Драган Росич
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Вильям Карвалью
ОП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-3-3
36
Бланко
15
Оласа
14
Араужо
24
Мурильо
20
Васкес
8
Бельтран
5
Йокушлу
12
Рафинья
10
Аспас
3
Нолито
90
Смолов
4-3-1-2
1
Жоэль
22
Эмерсон
2
Манди
3
Феддаль
11
Алекс Морено
18
Гуардадо
2
Родригес
10
Аленья
20
Каналес
80
Морон
7
Хуанми
90
Смолов
10
Мендес
10
Мендес
90
Смолов
20
Васкес
22
Мальо
22
Мальо
20
Васкес
3
Нолито
26
Брадарич
26
Брадарич
3
Нолито
11
Алекс Морено
23
Педраса
23
Педраса
11
Алекс Морено
7
Хуанми
37
Тельо
37
Тельо
7
Хуанми
10
Аленья
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Аленья
80
Морон
7
Иглесиас
7
Иглесиас
80
Морон
Остались в запасе
Сельта
Бетис
12
Драган Росич
ВР
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Вильям Карвалью
ОП
Главный тренер
Алексис Трухильо
Остались в запасе
12
Драган Росич
ВР
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
21
Хуан Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Вильям Карвалью
ОП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Алексис Трухильо
Статистика матча Сельта - Бетис
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Пабло Гонсалес Фуэртес
Стадион:
Балаидос
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