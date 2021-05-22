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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Бетис
Сельта - Бетис: обзор матча 22 мая 2021
Сельта
22.05.2021, суббота, 19:00
Испания. Примера, 38 тур
2 : 3
Завершен
Бетис
32'
Я. Аспас (П)
49'
Б. Мендес
53'
Б. Иглесиас (П)
69'
Н. Фекир
73'
В. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Бетис
Желтая карточка
А. Солари
90'
+2
90'
Желтая карточка
Д. Лайнес
89'
Желтая карточка
К. Браво
Замена
Г. Вейга
️️️️
К. Васкес
86'
Замена
М. Баэса
️️️️
Ф. Бельтран
82'
82'
Замена
Л. Морон
️️️️
Б. Иглесиас
78'
Желтая карточка
А. Морено
77'
Вторая желтая
К. Тельо
75'
Желтая карточка
К. Тельо
73'
ГОЛ! 2:3!
В. Руис
Пас отдал
М. Бартра
69'
ГОЛ! 2:2!
Н. Фекир
Желтая карточка
Я. Аспас
67'
66'
Замена
В. Карвалью
️️️️
А. Гуардадо
Замена
А. Солари
️️️️
Нолито
58'
57'
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Родри
53'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Иглесиас
ГОЛ! 2:0!
Б. Мендес
Пас отдал
Я. Аспас
49'
48'
Желтая карточка
А. Гуардадо
46'
Замена
К. Тельо
️️️️
Х. Миранда
46'
Замена
А. Морено
️️️️
А. Руйбаль
Желтая карточка
Нолито
45'
Желтая карточка
К. Домингес
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Аспас
32'
Желтая карточка
Д. Суарес
26'
18'
Желтая карточка
В. Руис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Уго Сотело
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
19
Яссин Фекир
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
4-1-2-3
25
Вильяр
24
Мартин
23
Домингес
14
Араужо
20
Васкес
8
Бельтран
4
Суарес
10
Мендес
77
Мина
10
Аспас
3
Нолито
4-2-3-1
1
Браво
22
Эмерсон
5
Бартра
4
Руис
33
Миранда
2
Родригес
18
Гуардадо
24
Руйбаль
10
Фекир
10
Родри
7
Иглесиас
20
Васкес
10
Вейга
10
Вейга
20
Васкес
8
Бельтран
8
Баэса
8
Баэса
8
Бельтран
3
Нолито
23
Солари
23
Солари
3
Нолито
10
Родри
16
Лайнес
16
Лайнес
10
Родри
24
Руйбаль
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
24
Руйбаль
18
Гуардадо
10
Карвалью
10
Карвалью
18
Гуардадо
33
Миранда
37
Тельо
37
Тельо
33
Миранда
7
Иглесиас
80
Морон
80
Морон
7
Иглесиас
Остались в запасе
Сельта
Бетис
5
Уго Сотело
ЦП
36
Рубен Бланко
ВР
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
19
Яссин Фекир
ЛВ
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
5
Уго Сотело
ЦП
36
Рубен Бланко
ВР
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
19
Яссин Фекир
ЛВ
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Сельта - Бетис
5
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
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