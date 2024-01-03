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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Бетис
Сельта - Бетис: обзор матча 03 января 2024
Сельта
03.01.2024, среда, 21:15
Испания. Примера, 19 тур
2 : 1
Завершен
Бетис
16'
Я. Аспас (П)
90+6'
В. Сведберг
6'
А. Руйбаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Бетис
ГОЛ! 2:1!
В. Сведберг
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Замена
У. Альварес
️️️️
Й. Ларсен
89'
Замена
А. Дувикас
️️️️
К. Перес
89'
89'
Замена
Родри
️️️️
Иско
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
Ф. Бельтран
74'
Замена
В. Сведберг
️️️️
Ф. Серви
67'
66'
Замена
С. Альтимира
️️️️
В. Карвалью
58'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
58'
Замена
Л. Энрике
️️️️
А. Диао
33'
Желтая карточка
В. Карвалью
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Я. Аспас
16'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Руйбаль
Пас отдал
Иско
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
(К)
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Бетис
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
(К)
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
21
Марк Рока
ОП
22
Иско
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
1
Агустин Маркесин
ВР
20
Хави Родригес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
8
Карлос Дотор
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
10
Родри
АП
19
Хуан Крус
АП
11
Луис Энрике
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Гуаита
23
Санчес
14
Нуньес
23
Домингес
30
Мингеса
13
Тапиа
8
Бельтран
23
Перес
22
Ларсен
10
Аспас
10
Серви
3-2-3-2
1
Силва
2
Пеццелла
19
Папастатопулос
16
Абнер
10
Карвалью
21
Рока
24
Руйбаль
22
Иско
11
Диао
7
Иглесиас
22
Перес
8
Бельтран
17
де ла Торре
17
де ла Торре
8
Бельтран
22
Ларсен
23
Альварес
23
Альварес
22
Ларсен
10
Серви
19
Сведберг
19
Сведберг
10
Серви
23
Перес
9
Дувикас
9
Дувикас
23
Перес
10
Карвалью
5
Альтимира
5
Альтимира
10
Карвалью
22
Иско
10
Родри
10
Родри
22
Иско
11
Диао
11
Энрике
11
Энрике
11
Диао
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
Остались в запасе
Сельта
Бетис
25
Иван Вильяр
ВР
1
Агустин Маркесин
ВР
20
Хави Родригес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
8
Карлос Дотор
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
19
Хуан Крус
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
1
Агустин Маркесин
ВР
20
Хави Родригес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
16
Жаилсон
ЦП
8
Карлос Дотор
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
19
Хуан Крус
АП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Сельта - Бетис
2
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
7
Нарушения
10
12
Офсайды
2
1
Количество передач
332
507
Сейвы
2
4
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
2.56
1.59
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Ортис Арьяс
Стадион:
Балаидос
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