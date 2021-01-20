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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Сельта
Бетис - Сельта: обзор матча 20 января 2021
Бетис
20.01.2021, среда, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
25'
С. Каналес
44'
С. Каналес
15'
С. Мина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Сельта
90'
+1
Желтая карточка
Р. Тапиа
Замена
А. Морено
️️️️
Д. Лайнес
82'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
Л. Морон
82'
71'
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Нолито
71'
Замена
М. Баэса
️️️️
Э. Мор
70'
Желтая карточка
Д. Суарес
Желтая карточка
Жоэль
69'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Г. Родригес
68'
56'
Замена
Д. Айду
️️️️
Д. Мурильо
ГОЛ! 2:1!
С. Каналес
Пас отдал
Н. Фекир
44'
35'
Желтая карточка
А. Мартин
Замена
Родри
️️️️
А. Руйбаль
31'
ГОЛ! 1:1!
С. Каналес
Пас отдал
Н. Фекир
25'
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Мина
Пас отдал
Р. Тапиа
Желтая карточка
В. Руис
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Бетис
1
Карлос Марин
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
20
Альфон Гонсалес
ЛВ
10
Джордан Холсгров
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
4-1-3-2
1
Жоэль
33
Миранда
2
Манди
4
Руис
22
Эмерсон
2
Родригес
20
Каналес
10
Фекир
24
Руйбаль
80
Морон
16
Лайнес
4-1-3-2
36
Бланко
22
Мальо
14
Араужо
24
Мурильо
24
Мартин
13
Тапиа
7
Мор
4
Суарес
10
Мендес
3
Нолито
77
Мина
16
Лайнес
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
16
Лайнес
24
Руйбаль
10
Родри
10
Родри
24
Руйбаль
2
Родригес
18
Гуардадо
18
Гуардадо
2
Родригес
80
Морон
7
Иглесиас
7
Иглесиас
80
Морон
7
Мор
8
Баэса
8
Баэса
7
Мор
24
Мурильо
4
Айду
4
Айду
24
Мурильо
3
Нолито
8
Бельтран
8
Бельтран
3
Нолито
Остались в запасе
Бетис
Сельта
1
Карлос Марин
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
20
Альфон Гонсалес
ЛВ
25
Иван Вильяр
ВР
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
1
Карлос Марин
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
20
Альфон Гонсалес
ЛВ
25
Иван Вильяр
ВР
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Бетис - Сельта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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