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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Сельта
Бетис - Сельта: обзор матча 06 декабря 2015
Бетис
06.12.2015, воскресенье, 00:05
Испания. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
82'
Х. Молина
25'
Т. Бонгонда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Сельта
89'
Желтая карточка
С. Альварес
88'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Нолито
Желтая карточка
Д. Себальос
87'
ГОЛ! 1:1!
Х. Молина
Пас отдал
Петрос
82'
77'
Замена
Б. Фернандес
️️️️
Я. Аспас
77'
Желтая карточка
Нолито
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
Х. Вестерманн
75'
Желтая карточка
Х. Молина
68'
Замена
А. Вадильо
️️️️
А. Н'Диайе
63'
Замена
Х. Молина
️️️️
А. Сехудо
55'
51'
Замена
Д. Аленде
️️️️
Т. Бонгонда
48'
Красная карточка
Х. Кастро
Желтая карточка
Петрос
38'
35'
Желтая карточка
У. Мальо
Желтая карточка
А. Н'Диайе
34'
29'
Желтая карточка
К. Планас
25'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бонгонда
Пас отдал
Нолито
22'
Желтая карточка
Т. Бонгонда
Желтая карточка
Б. Гонсалес
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Франсиско Варела
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
6
Петрос
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Бетис
30
Анхель де ла Кальсада
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Хименес
3
Варела
18
Гонсалес
16
Вестерманн
12
Пиччини
6
Петрос
21
Н'Диайе
25
Себальос
16
Сехудо
17
Хоакин
24
Кастро
4-2-2-2
1
Альварес
22
Мальо
21
Планас
22
Кабрал
17
Кастро
10
Васс
17
Фернандес
14
Орельяна
10
Бонгонда
10
Аспас
3
Нолито
16
Вестерманн
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
16
Вестерманн
21
Н'Диайе
14
Вадильо
14
Вадильо
21
Н'Диайе
16
Сехудо
19
Молина
19
Молина
16
Сехудо
10
Бонгонда
23
Аленде
23
Аленде
10
Бонгонда
10
Аспас
28
Фернандес
28
Фернандес
10
Аспас
3
Нолито
11
Гуидетти
11
Гуидетти
3
Нолито
Остались в запасе
Бетис
Сельта
30
Анхель де ла Кальсада
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
36
Рубен Бланко
ВР
8
Леви Мадинда
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
30
Анхель де ла Кальсада
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
8
Леви Мадинда
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Бетис - Сельта
5
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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