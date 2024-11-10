Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Сельта
Бетис - Сельта: обзор матча 10 ноября 2024
Бетис
10.11.2024, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 13 тур
2 : 2
Завершен
Сельта
40'
В. Роке
90+5'
М. Бартра
13'
Х. Родригес
82'
А. Дувикас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Сельта
ГОЛ! 2:2!
М. Бартра
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
90'
+5
Желтая карточка
Хуанми
90'
+4
Замена
Л. Авила
️️️️
Э. Абде
86'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
И. Лосада
86'
Желтая карточка
Натан
83'
82'
ГОЛ! 1:2!
А. Дувикас
Пас отдал
В. Сведберг
79'
Замена
В. Сведберг
️️️️
Я. Аспас
Замена
Хуанми
️️️️
П. Форнальс
75'
67'
Замена
А. Дувикас
️️️️
Б. Иглесиас
58'
Замена
У. Альварес
️️️️
О. Мингеса
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Д. Кардозо
56'
Замена
М. Бартра
️️️️
Д. Льоренте
55'
46'
Замена
Х. Манкильо
️️️️
У. Сотело
46'
Замена
И. Мориба
️️️️
М. Ристич
ГОЛ! 1:1!
В. Роке
Пас отдал
Д. Кардозо
40'
Желтая карточка
Д. Кардозо
35'
13'
ГОЛ! 0:1!
Х. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Серджи Альтимира
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
8
Пабло Форнальс
(К)
АП
14
Икер Лосада
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Михайло Ристич
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
5
Уго Сотело
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Яго Аспас
(К)
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Бетис
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Матео Флорес
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Хуанми
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
20
Альфон Гонсалес
ЛВ
23
Уго Альварес
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
4-2-2-2
1
Силва
15
Перро
3
Льоренте
4
Натан
20
Сабали
5
Альтимира
5
Кардозо
10
Эз Абде
8
Форнальс
9
Роке
14
Лосада
3-2-2-1-2
13
Гуаита
3
Алонсо
15
Старфельт
30
Мингеса
20
Родригес
23
Ристич
5
Сотело
8
Бельтран
19
Бамба
7
Иглесиас
10
Аспас
3
Льоренте
5
Бартра
5
Бартра
3
Льоренте
5
Кардозо
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
5
Кардозо
8
Форнальс
7
Хуанми
7
Хуанми
8
Форнальс
10
Эз Абде
6
Авила
6
Авила
10
Эз Абде
14
Лосада
94
Бакамбу
94
Бакамбу
14
Лосада
5
Сотело
22
Манкильо
22
Манкильо
5
Сотело
30
Мингеса
23
Альварес
23
Альварес
30
Мингеса
10
Аспас
19
Сведберг
19
Сведберг
10
Аспас
23
Ристич
6
Мориба
6
Мориба
23
Ристич
7
Иглесиас
9
Дувикас
9
Дувикас
7
Иглесиас
Остались в запасе
Бетис
Сельта
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Дамиан Родригес
АП
20
Альфон Гонсалес
ЛВ
10
Франко Серви
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Дамиан Родригес
АП
20
Альфон Гонсалес
ЛВ
10
Франко Серви
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Бетис - Сельта
3
Всего ударов по воротам
19
3
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
0
Нарушения
12
8
Офсайды
1
4
Количество передач
565
448
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
7
0
xG (ожидаемые голы)
1.38
1.25
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
- : -
06.12.2026
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Ортис Арьяс
Стадион:
Бенито Вильямарин
Новости команд
Все
Бетис
Сельта
«Сельта» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
19:20
«Бетис» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:47
Ла Лига: шансы «Сельты» и «Вильярреала» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:44
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
«ПСЖ» нашел в Испании замену для Хвичи и Дуэ за 60 миллионов
27 ноября
1
«Бетис» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:47
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
«ПСЖ» нашел в Испании замену для Хвичи и Дуэ за 60 миллионов
27 ноября
1
Ла Лига Испания: шансы «Бетиса» и «Райо Вальекано» на победу в матче 14 тура
27 ноября
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
26 ноября
2
«Сельта» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
19:20
Ла Лига: шансы «Сельты» и «Вильярреала» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 09:44
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Примера. «Реал» добился волевой победы над «Сельтой» (2:1), Мбаппе не реализовал пенальти
22 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+