25 августа на стадионе «Сан-Сиро» в Милане «Интер» проведeт матч первого тура Серии А против «Торино». Для хозяев это возможность стартовать в сезоне уверенно и подтвердить статус фаворита, в то время как туринская команда постарается прервать серию неудач и показать конкурентоспособность на выезде.

«Интер»

Миланцы подходят к матчу в хорошем настроении после победы в товарищеских встречах и успешного завершения предсезонки. В последней официальной игре Серии А «Интер» обыграл «Комо» со счeтом 2:0, что стало продолжением серии из четырeх матчей без поражений в чемпионате. Команда стабильно забивает: восемь голов в пяти последних встречах, в среднем 1.6 за матч. Защита также показывает неплохую игру, пропустив всего пять мячей за этот же период. Важным фактором остаeтся и серия домашних побед над «Торино» – миланцы традиционно доминируют в очных встречах.

«Торино»

«Торино» напротив демонстрирует неудачные результаты: три поражения подряд в Серии А и слабая форма в товарищеских матчах. В последнем туре они уступили «Роме» (0:2). При этом атака не полностью беспомощна – семь голов в пяти последних матчах, но оборона остаeтся проблемой: десять пропущенных мячей за этот же отрезок и в среднем два за игру. Особенно тяжело туринцам даются выездные встречи – поражения в шести последних гостевых матчах чемпионата. Это создаeт серьeзные сомнения в том, что команда сможет навязать борьбу одному из фаворитов Серии А.

Факты о командах

«Интер»

Победы в 3 последних матчах

В последних 5 играх: 8 забитых и 5 пропущенных голов

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем 1.6 гола за игру за последние 5 матчей

«Торино»

Поражения в 3 последних матчах Серии А

В последних 5 играх: 7 забитых и 10 пропущенных голов

Пропускает в 5 матчах подряд

Средний показатель пропущенных голов: 2.0 за игру

Прогноз на матч «Интер» – «Торино»

С учeтом текущей формы и статистики обеих команд, «Интер» выглядит явным фаворитом встречи. Миланцы на своeм поле демонстрируют уверенные результаты, а «Торино» слишком часто ошибается в обороне, особенно на выезде. Вероятнее всего, хозяева возьмут три очка и при этом смогут отличиться более одного раза.

