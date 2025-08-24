Введите ваш ник на сайте
«Интер» – «Торино»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 1.60

24 августа 2025 8:26
Интер - Торино
25 авг. 2025, понедельник 21:45 | Италия. Серия А, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Интера»
Сделать ставку

25 августа на стадионе «Сан-Сиро» в Милане «Интер» проведeт матч первого тура Серии А против «Торино». Для хозяев это возможность стартовать в сезоне уверенно и подтвердить статус фаворита, в то время как туринская команда постарается прервать серию неудач и показать конкурентоспособность на выезде.

«Интер»

Миланцы подходят к матчу в хорошем настроении после победы в товарищеских встречах и успешного завершения предсезонки. В последней официальной игре Серии А «Интер» обыграл «Комо» со счeтом 2:0, что стало продолжением серии из четырeх матчей без поражений в чемпионате. Команда стабильно забивает: восемь голов в пяти последних встречах, в среднем 1.6 за матч. Защита также показывает неплохую игру, пропустив всего пять мячей за этот же период. Важным фактором остаeтся и серия домашних побед над «Торино» – миланцы традиционно доминируют в очных встречах.

«Торино»

«Торино» напротив демонстрирует неудачные результаты: три поражения подряд в Серии А и слабая форма в товарищеских матчах. В последнем туре они уступили «Роме» (0:2). При этом атака не полностью беспомощна – семь голов в пяти последних матчах, но оборона остаeтся проблемой: десять пропущенных мячей за этот же отрезок и в среднем два за игру. Особенно тяжело туринцам даются выездные встречи – поражения в шести последних гостевых матчах чемпионата. Это создаeт серьeзные сомнения в том, что команда сможет навязать борьбу одному из фаворитов Серии А.

Факты о командах

«Интер»

  • Победы в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх: 8 забитых и 5 пропущенных голов
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем 1.6 гола за игру за последние 5 матчей

«Торино»

  • Поражения в 3 последних матчах Серии А
  • В последних 5 играх: 7 забитых и 10 пропущенных голов
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Средний показатель пропущенных голов: 2.0 за игру

Личные встречи
60% (18)
27% (8)
13% (4)
52
Забитых мячей
25
1.73
В среднем за матч
0.83
4:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
0 : 2
11.05.2025
Интер
Италия. Серия А, 7 тур
Интер
3 : 2
05.10.2024
Торино
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
2 : 0
28.04.2024
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
0 : 3
21.10.2023
Интер
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
0 : 1
03.06.2023
Интер
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
1 : 0
10.09.2022
Торино
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
1 : 1
13.03.2022
Интер
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
1 : 0
22.12.2021
Торино
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
1 : 2
14.03.2021
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
4 : 2
22.11.2020
Торино
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
3 : 1
13.07.2020
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
0 : 3
23.11.2019
Интер
Италия. Серия А, 21 тур
Торино
1 : 0
27.01.2019
Интер
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
2 : 2
26.08.2018
Торино
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
1 : 0
08.04.2018
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
1 : 1
05.11.2017
Торино
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
2 : 2
18.03.2017
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
2 : 1
26.10.2016
Торино
Италия. Серия А, 31 тур
Интер
1 : 2
03.04.2016
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Торино
0 : 1
08.11.2015
Интер
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
0 : 1
25.01.2015
Торино
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
0 : 0
31.08.2014
Интер
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
1 : 0
09.03.2014
Торино
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
3 : 3
20.10.2013
Интер
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
2 : 2
27.01.2013
Торино
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
0 : 2
16.09.2012
Интер
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
1 : 1
01.02.2009
Торино
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
1 : 3
21.09.2008
Интер
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
0 : 1
20.04.2008
Интер
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
4 : 0
09.12.2007
Торино
Показать все

Прогноз на матч «Интер» – «Торино»

С учeтом текущей формы и статистики обеих команд, «Интер» выглядит явным фаворитом встречи. Миланцы на своeм поле демонстрируют уверенные результаты, а «Торино» слишком часто ошибается в обороне, особенно на выезде. Вероятнее всего, хозяева возьмут три очка и при этом смогут отличиться более одного раза.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Интера» – коэффициент 1.60
  • Индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

1.60
Победа «Интера»
Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Торино Интер
