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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Торино
Интер - Торино: обзор матча 03 апреля 2016
Интер
03.04.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 2
Завершен
Торино
17'
М. Икарди (П)
55'
К. Молинаро
73'
А. Белотти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Торино
90'
Желтая карточка
А. Белотти
88'
Желтая карточка
К. Молинаро
Замена
Эдер
️️️️
Д. Сантон
85'
82'
Желтая карточка
Б. Перес
80'
Замена
А. Фарнеруд
️️️️
М. Бенасси
73'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Белотти
Красная карточка
Ю. Нагатомо
72'
Замена
Д. Биабиани
️️️️
М. Икарди
71'
67'
Замена
А. Гацци
️️️️
Д. Вивес
Замена
Д. Мурильо
️️️️
А. Льяич
59'
Вторая желтая
Ж. Миранда
57'
56'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Ж. Оби
55'
ГОЛ! 1:1!
К. Молинаро
Пас отдал
М. Лопес
Желтая карточка
Г. Медель
42'
29'
Желтая карточка
Д. Вивес
Желтая карточка
Ж. Миранда
19'
18'
Желтая карточка
Э. Моретти
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Икарди
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Гари Медель
ОП
22
Адем Льяич
АП
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
4-2-2-2
1
Ханданович
5
Нагатомо
15
Жуан
13
Миранда
18
Сантон
77
Брозович
17
Медель
14
Перишич
22
Льяич
8
Паласио
9
Икарди
4-4-2
93
Паделли
83
Бово
18
Янссон
24
Моретти
3
Молинаро
10
Оби
5
Вивес
33
Перес
24
Бенасси
11
Лопес
11
Белотти
22
Льяич
24
Мурильо
24
Мурильо
22
Льяич
9
Икарди
14
Биабиани
14
Биабиани
9
Икарди
18
Сантон
23
Эдер
23
Эдер
18
Сантон
24
Бенасси
9
Фарнеруд
9
Фарнеруд
24
Бенасси
5
Вивес
14
Гацци
14
Гацци
5
Вивес
10
Оби
33
Базелли
33
Базелли
10
Оби
Остались в запасе
Интер
Торино
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
27
Гастон Силва
ЛЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Интер - Торино
2
2
5
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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