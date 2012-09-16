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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Интер
Торино - Интер: обзор матча 16 сентября 2012
Торино
16.09.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 2
Завершен
Интер
13'
Д. Милито
83'
А. Кассано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Интер
Желтая карточка
К. Глик
89'
83'
ГОЛ! 0:2!
А. Кассано
Пас отдал
Р. Альварес
81'
Замена
В. Гаргано
️️️️
Ф. Гуарин
77'
Желтая карточка
Ф. Гуарин
Замена
Д. Сансоне
️️️️
Р. Бьянки
75'
Желтая карточка
А. Гацци
71'
66'
Замена
А. Кассано
️️️️
У. Снейдер
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
А. Сгринья
58'
Замена
А. Черчи
️️️️
А. Стеванович
58'
46'
Замена
Р. Альварес
️️️️
Жонатан
38'
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
35'
Желтая карточка
Жуан
Желтая карточка
С. Масиелло
25'
Желтая карточка
Р. Бьянки
23'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Милито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
4
Маттео Бриги
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
9
Роландо Бьянки
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Жонатан
ПЗ
2
Альваро Перейра
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Торино
23
Лис Гомис
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
90
Симоне Верди
АП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Интер
27
Вид Белец
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
32
Масиелло
15
Глик
21
Огбонна
36
Дармиан
11
Сантана
4
Бриги
14
Гацци
91
Стеванович
9
Бьянки
80
Сгринья
4-4-1-1
1
Ханданович
2
Жонатан
15
Жуан
13
Раноккия
5
Нагатомо
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
13
Гуарин
2
Перейра
10
Снейдер
22
Милито
9
Бьянки
18
Сансоне
18
Сансоне
9
Бьянки
91
Стеванович
7
Черчи
7
Черчи
91
Стеванович
80
Сгринья
69
Меджиорини
69
Меджиорини
80
Сгринья
2
Жонатан
11
Альварес
11
Альварес
2
Жонатан
13
Гуарин
5
Гаргано
5
Гаргано
13
Гуарин
10
Снейдер
99
Кассано
99
Кассано
10
Снейдер
Остались в запасе
Торино
Интер
23
Лис Гомис
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
27
Вид Белец
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
27
Вид Белец
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Торино - Интер
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 22:40 (прямая)
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