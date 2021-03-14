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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Интер
Торино - Интер: обзор матча 14 марта 2021
Торино
14.03.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 2
Завершен
Интер
70'
А. Санабрия
62'
Р. Лукаку (П)
85'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Интер
Замена
А. Гояк
️️️️
М. Войвода
90'
Замена
А. Белотти
️️️️
А. Санабрия
90'
88'
Замена
М. Весино
️️️️
Л. Мартинес
88'
Замена
М. Дармиан
️️️️
А. Хакими
85'
ГОЛ! 1:2!
Л. Мартинес
Пас отдал
А. Санчес
81'
Замена
А. Санчес
️️️️
М. Брозович
ГОЛ! 1:1!
А. Санабрия
70'
Замена
К. Ансальди
️️️️
Н. Мурру
67'
Замена
С. Дзадза
️️️️
С. Верди
67'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Лукаку
56'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Р. Гальярдини
56'
Замена
Э. Янг
️️️️
И. Перишич
53'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
Замена
К. Линетти
️️️️
Д. Базелли
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
14
Амер Гояк
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
3-3-2-1-1
46
Сиригу
4
Иццо
13
Лянко
3
Бремер
29
Мурру
8
Мандрагора
23
Войвода
23
Лукич
33
Базелли
90
Верди
19
Санабрия
4-1-2-1-2
1
Ханданович
2
Хакими
6
де Врей
95
Бастони
37
Шкриньяр
77
Брозович
23
Барелла
21
Гальярдини
5
Перишич
10
Мартинес
9
Лукаку
29
Мурру
14
Ансальди
14
Ансальди
29
Мурру
33
Базелли
17
Линетти
17
Линетти
33
Базелли
23
Войвода
14
Гояк
14
Гояк
23
Войвода
19
Санабрия
11
Белотти
11
Белотти
19
Санабрия
90
Верди
11
Дзадза
11
Дзадза
90
Верди
5
Перишич
15
Янг
15
Янг
5
Перишич
2
Хакими
36
Дармиан
36
Дармиан
2
Хакими
10
Мартинес
15
Весино
15
Весино
10
Мартинес
21
Гальярдини
24
Эриксен
24
Эриксен
21
Гальярдини
77
Брозович
4
Санчес
4
Санчес
77
Брозович
Остались в запасе
Торино
Интер
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Торино - Интер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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