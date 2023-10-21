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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Интер
Торино - Интер: обзор матча 21 октября 2023
Торино
21.10.2023, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 3
Завершен
Интер
59'
М. Тюрам
67'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Интер
90'
+7
Желтая карточка
К. Аугусто
90'
+2
Замена
Я. Биссек
️️️️
М. Дармиан
Замена
М. Войвода
️️️️
К. Линетти
86'
Замена
И. Илич
️️️️
В. Лазаро
86'
82'
Замена
Д. Классен
️️️️
Л. Мартинес
Желтая карточка
К. Линетти
80'
Замена
А. Санабрия
️️️️
П. Пеллегри
74'
Замена
Г. Гинейтис
️️️️
Д. Сек
74'
67'
ГОЛ! 0:2!
Л. Мартинес
Пас отдал
Ф. Ачерби
59'
ГОЛ! 0:1!
М. Тюрам
Пас отдал
Д. Дюмфрис
57'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Н. Барелла
57'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
Б. Павар
57'
Замена
К. Аугусто
️️️️
Ф. Димарко
Замена
С. Сазонов
️️️️
П. Схюрс
51'
49'
Желтая карточка
Н. Барелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Торино
71
Михай Попа
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
84
Jacopo Antolini
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
20
Иван Илич
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
9
Занос Савва
ЦФ
Интер
25
Эмиль Аудеро
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Милинкович-Савич
15
Родригес
19
Лазаро
4
Схюрс
16
Белланова
61
Тамез
17
Линетти
21
Риччи
45
Влашич
19
Сек
9
Пеллегри
3-2-3-2
1
Зоммер
36
Дармиан
15
Ачерби
6
де Врей
28
Павар
32
Димарко
20
Чалханоглу
23
Барелла
22
Мхитарян
10
Мартинес
9
Тюрам
4
Схюрс
4
Сазонов
4
Сазонов
4
Схюрс
17
Линетти
23
Войвода
23
Войвода
17
Линетти
19
Лазаро
20
Илич
20
Илич
19
Лазаро
19
Сек
66
Гинейтис
66
Гинейтис
19
Сек
9
Пеллегри
19
Санабрия
19
Санабрия
9
Пеллегри
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
36
Дармиан
31
Биссек
31
Биссек
36
Дармиан
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
10
Мартинес
18
Классен
18
Классен
10
Мартинес
28
Павар
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
28
Павар
Остались в запасе
Торино
Интер
71
Михай Попа
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
84
Jacopo Antolini
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
9
Занос Савва
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
25
Эмиль Аудеро
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
71
Михай Попа
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
84
Jacopo Antolini
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
9
Занос Савва
ЦФ
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Торино - Интер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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