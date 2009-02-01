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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Торино
Интер - Торино: обзор матча 01 февраля 2009
Интер
01.02.2009, воскресенье, 17:15
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Торино
58'
Н. Бурдиссо
47'
Р. Бьянки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Торино
Замена
М. Рубин
️️️️
И. Абате
Желтая карточка
И. Кордоба
Замена
Э. Креспо
️️️️
Х. Рикардо Крус
Замена
Р. Стеллоне
️️️️
Р. Бьянки
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
ГОЛ! 1:1!
Н. Бурдиссо
ГОЛ! 0:1!
Р. Бьянки
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Максвелл
Замена
Л. Фигу
️️️️
Д. Станкович
Желтая карточка
А. Огбонна
Замена
Р. Коломбо
️️️️
К. Ривальта
Желтая карточка
Х. Рикардо Крус
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Торино
22
Маттео Серени
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
16
Клаудио Ривальта
ПЗ
19
Аймо Стефано Диана
ЛП
11
Паоло Дзанетти
ЛП
22
Марко Ди Лорето
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
7
Луиш Фигу
ПП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Торино
27
Алекс Кальдерони
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
6
Симоне Бароне
ЦП
5
Эудженио Корини
ЦП
0
Никола Аморузо
ЦФ
77
Роберто Стеллоне
ЦФ
3-2-3-2
20
Сезар
18
Сантон
8
Бурдиссо
2
Кордоба
17
Максвелл
13
Майкон
91
Камбьяссо
5
Станкович
4
Дзанетти
74
Крус
11
Ибрагимович
4-5-1
22
Серени
16
Ривальта
20
Абате
21
Огбонна
15
Деллафьоре
27
Розина
19
Диана
11
Дзанетти
21
Джемаили
22
Ди Лорето
9
Бьянки
5
Станкович
7
Фигу
7
Фигу
5
Станкович
17
Максвелл
7
Куарежма
7
Куарежма
17
Максвелл
74
Крус
9
Креспо
9
Креспо
74
Крус
20
Абате
33
Рубин
33
Рубин
20
Абате
16
Ривальта
32
Коломбо
32
Коломбо
16
Ривальта
9
Бьянки
77
Стеллоне
77
Стеллоне
9
Бьянки
Остались в запасе
Интер
Торино
0
Франческо Тольдо
ВР
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
27
Алекс Кальдерони
ВР
6
Симоне Бароне
ЦП
5
Эудженио Корини
ЦП
0
Никола Аморузо
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
84
Луис Хименес
ЦФ
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
6
Симоне Бароне
ЦП
5
Эудженио Корини
ЦП
0
Никола Аморузо
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Интер - Торино
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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