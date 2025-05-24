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Прогноз на точный счет матча «Удинезе» – «Фиорентина»: Серия А, 25 мая 2025

24 мая 2025 11:09
Удинезе - Фиорентина
25 мая 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 38 тур
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7.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Фиорентины»
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На стадионе «Фриули» в Удине состоится заключительный матч сезона для местного «Удинезе» и «Фиорентины», которая ещe сохраняет шансы на еврокубки. Обе команды завершали сезон в нестабильной форме, однако мотивация гостей, индивидуальный класс и атакующий потенциал выделяют «Фиорентину» как фаворита встречи.

«Удинезе»

Команда завершает сезон на 12-м месте, набрав 44 очка. «Удинезе» не впечатляет в концовке чемпионата: всего одна победа в пяти последних матчах, 3 забитых мяча при 7 пропущенных. Главной угрозой в атаке остаeтся Лоренцо Лукка с 13 голами. Однако оборона допускает регулярные ошибки, и команда часто теряет концентрацию во втором тайме. В трeх последних турах «Удинезе» пропускал, а в атаке явно не хватает креатива и вариативности.

«Фиорентина»

«Фиалки» после 37 туров находятся на 7-й строчке с 62 очками и борются за участие в Лиге конференций. В последних пяти матчах команда забила 7 мячей, но при этом пропустила 9. Мойзе Кин проводит мощный сезон, оформив 24 гола, и продолжает оставаться ключевой фигурой в атаке. При этом оборона выглядит уязвимой – команда пропускает в восьми матчах подряд, а в выездных играх проиграла три последних встречи. Однако атакующий стиль игры может принести результат против слабозащищeнного соперника.

Факты о командах:

«Удинезе»

  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • В среднем 0.6 гола забито, 1.4 – пропущено за игру
  • Лоренцо Лукка – 13 голов в 35 матчах
  • Не забивает более 1 мяча за игру в 8 из 10 последних туров

«Фиорентина»

  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • В среднем 1.4 гола забито, 1.8 – пропущено за игру
  • Мойзе Кин – 24 гола в 43 матчах
  • Проиграла 3 выездных матча подряд в Серии А

Личные встречи
33% (13)
13% (5)
54% (21)
47
Забитых мячей
63
1.21
В среднем за матч
1.62
4:0
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
1 : 2
23.12.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
2 : 2
14.01.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 2
24.09.2023
Фиорентина
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
2 : 0
14.05.2023
Удинезе
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
1 : 0
31.08.2022
Фиорентина
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
0 : 4
27.04.2022
Удинезе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
0 : 1
26.09.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1 : 0
28.02.2021
Фиорентина
Италия. Кубок, 1/16 финала
Удинезе
0 : 1
25.11.2020
Фиорентина
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
3 : 2
25.10.2020
Удинезе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
0 : 0
08.03.2020
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 0
06.10.2019
Удинезе
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
1 : 1
03.02.2019
Фиорентина
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 0
02.09.2018
Удинезе
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
0 : 2
03.04.2018
Фиорентина
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2 : 1
15.10.2017
Удинезе
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
3 : 0
11.02.2017
Удинезе
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
2 : 2
21.09.2016
Фиорентина
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
2 : 1
20.04.2016
Фиорентина
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
3 : 0
06.12.2015
Удинезе
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
2 : 2
22.03.2015
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
3 : 0
29.10.2014
Удинезе
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
2 : 1
06.04.2014
Удинезе
Италия. Кубок, 1/2 финала
Фиорентина
2 : 0
11.02.2014
Удинезе
Италия. Кубок, 1/2 финала
Удинезе
2 : 1
04.02.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
24.11.2013
Фиорентина
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
3 : 1
13.01.2013
Фиорентина
Италия. Кубок, 1/8 финала
Удинезе
0 : 1
19.12.2012
Фиорентина
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
2 : 1
25.08.2012
Удинезе
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
3 : 2
05.02.2012
Удинезе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
2 : 0
18.09.2011
Фиорентина
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
5 : 2
01.05.2011
Удинезе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
2 : 1
11.12.2010
Фиорентина
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
4 : 1
28.03.2010
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
0 : 1
08.11.2009
Фиорентина
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
3 : 1
19.04.2009
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Фиорентина
4 : 2
22.11.2008
Удинезе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3 : 1
30.03.2008
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
1 : 2
11.11.2007
Удинезе
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Прогноз на матч «Удинезе» – «Фиорентина»

Несмотря на неудачи в выездных встречах, «Фиорентина» выглядит более мотивированной и сбалансированной командой в атакующем плане. «Удинезе» завершает сезон без особой цели и демонстрирует низкую результативность. При этом оборона обеих команд не внушает доверия, что создаeт потенциал для обмена голами. Ожидается упорный матч, но с преимуществом гостей. Прогноз: победа «Фиорентины» со счeтом 2:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Фиорентины» – коэффициент 7.20
  • Победа «Фиорентины» – коэффициент 2.35
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.88

7.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Фиорентины»
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Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Фиорентина Удинезе
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