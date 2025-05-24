На стадионе «Фриули» в Удине состоится заключительный матч сезона для местного «Удинезе» и «Фиорентины», которая ещe сохраняет шансы на еврокубки. Обе команды завершали сезон в нестабильной форме, однако мотивация гостей, индивидуальный класс и атакующий потенциал выделяют «Фиорентину» как фаворита встречи.
«Удинезе»
Команда завершает сезон на 12-м месте, набрав 44 очка. «Удинезе» не впечатляет в концовке чемпионата: всего одна победа в пяти последних матчах, 3 забитых мяча при 7 пропущенных. Главной угрозой в атаке остаeтся Лоренцо Лукка с 13 голами. Однако оборона допускает регулярные ошибки, и команда часто теряет концентрацию во втором тайме. В трeх последних турах «Удинезе» пропускал, а в атаке явно не хватает креатива и вариативности.
«Фиорентина»
«Фиалки» после 37 туров находятся на 7-й строчке с 62 очками и борются за участие в Лиге конференций. В последних пяти матчах команда забила 7 мячей, но при этом пропустила 9. Мойзе Кин проводит мощный сезон, оформив 24 гола, и продолжает оставаться ключевой фигурой в атаке. При этом оборона выглядит уязвимой – команда пропускает в восьми матчах подряд, а в выездных играх проиграла три последних встречи. Однако атакующий стиль игры может принести результат против слабозащищeнного соперника.
Факты о командах:
«Удинезе»
- Пропускает в 3 матчах подряд
- В среднем 0.6 гола забито, 1.4 – пропущено за игру
- Лоренцо Лукка – 13 голов в 35 матчах
- Не забивает более 1 мяча за игру в 8 из 10 последних туров
«Фиорентина»
- Пропускает в 8 матчах подряд
- В среднем 1.4 гола забито, 1.8 – пропущено за игру
- Мойзе Кин – 24 гола в 43 матчах
- Проиграла 3 выездных матча подряд в Серии А
Прогноз на матч «Удинезе» – «Фиорентина»
Несмотря на неудачи в выездных встречах, «Фиорентина» выглядит более мотивированной и сбалансированной командой в атакующем плане. «Удинезе» завершает сезон без особой цели и демонстрирует низкую результативность. При этом оборона обеих команд не внушает доверия, что создаeт потенциал для обмена голами. Ожидается упорный матч, но с преимуществом гостей. Прогноз: победа «Фиорентины» со счeтом 2:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Фиорентины» – коэффициент 7.20
- Победа «Фиорентины» – коэффициент 2.35
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.88