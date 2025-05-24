На стадионе «Фриули» в Удине состоится заключительный матч сезона для местного «Удинезе» и «Фиорентины», которая ещe сохраняет шансы на еврокубки. Обе команды завершали сезон в нестабильной форме, однако мотивация гостей, индивидуальный класс и атакующий потенциал выделяют «Фиорентину» как фаворита встречи.

«Удинезе»

Команда завершает сезон на 12-м месте, набрав 44 очка. «Удинезе» не впечатляет в концовке чемпионата: всего одна победа в пяти последних матчах, 3 забитых мяча при 7 пропущенных. Главной угрозой в атаке остаeтся Лоренцо Лукка с 13 голами. Однако оборона допускает регулярные ошибки, и команда часто теряет концентрацию во втором тайме. В трeх последних турах «Удинезе» пропускал, а в атаке явно не хватает креатива и вариативности.

«Фиорентина»

«Фиалки» после 37 туров находятся на 7-й строчке с 62 очками и борются за участие в Лиге конференций. В последних пяти матчах команда забила 7 мячей, но при этом пропустила 9. Мойзе Кин проводит мощный сезон, оформив 24 гола, и продолжает оставаться ключевой фигурой в атаке. При этом оборона выглядит уязвимой – команда пропускает в восьми матчах подряд, а в выездных играх проиграла три последних встречи. Однако атакующий стиль игры может принести результат против слабозащищeнного соперника.

Факты о командах:

«Удинезе»

Пропускает в 3 матчах подряд

В среднем 0.6 гола забито, 1.4 – пропущено за игру

Лоренцо Лукка – 13 голов в 35 матчах

Не забивает более 1 мяча за игру в 8 из 10 последних туров

«Фиорентина»

Пропускает в 8 матчах подряд

В среднем 1.4 гола забито, 1.8 – пропущено за игру

Мойзе Кин – 24 гола в 43 матчах

Проиграла 3 выездных матча подряд в Серии А

Личные встречи 33% (13) 13% (5) 54% (21) 47 Забитых мячей 63 1.21 В среднем за матч 1.62 4:0 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 2:2 Италия. Серия А, 17 тур Фиорентина 1 : 2 Удинезе Италия. Серия А, 20 тур Фиорентина 2 : 2 Удинезе Италия. Серия А, 5 тур Удинезе 0 : 2 Фиорентина Италия. Серия А, 35 тур Фиорентина 2 : 0 Удинезе Италия. Серия А, 4 тур Удинезе 1 : 0 Фиорентина Италия. Серия А, 20 тур Фиорентина 0 : 4 Удинезе Италия. Серия А, 6 тур Удинезе 0 : 1 Фиорентина Италия. Серия А, 24 тур Удинезе 1 : 0 Фиорентина Италия. Кубок, 1/16 финала Удинезе 0 : 1 Фиорентина Италия. Серия А, 5 тур Фиорентина 3 : 2 Удинезе Италия. Серия А, 26 тур Удинезе 0 : 0 Фиорентина Италия. Серия А, 7 тур Фиорентина 1 : 0 Удинезе Италия. Серия А, 22 тур Удинезе 1 : 1 Фиорентина Италия. Серия А, 3 тур Фиорентина 1 : 0 Удинезе Италия. Серия А, 27 тур Удинезе 0 : 2 Фиорентина Италия. Серия А, 8 тур Фиорентина 2 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 24 тур Фиорентина 3 : 0 Удинезе Италия. Серия А, 5 тур Удинезе 2 : 2 Фиорентина Италия. Серия А, 34 тур Удинезе 2 : 1 Фиорентина Италия. Серия А, 15 тур Фиорентина 3 : 0 Удинезе Италия. Серия А, 28 тур Удинезе 2 : 2 Фиорентина Италия. Серия А, 9 тур Фиорентина 3 : 0 Удинезе Италия. Серия А, 32 тур Фиорентина 2 : 1 Удинезе Италия. Кубок, 1/2 финала Фиорентина 2 : 0 Удинезе Италия. Кубок, 1/2 финала Удинезе 2 : 1 Фиорентина Италия. Серия А, 13 тур Удинезе 1 : 0 Фиорентина Италия. Серия А, 20 тур Удинезе 3 : 1 Фиорентина Италия. Кубок, 1/8 финала Удинезе 0 : 1 Фиорентина Италия. Серия А, 1 тур Фиорентина 2 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 22 тур Фиорентина 3 : 2 Удинезе Италия. Серия А, 3 тур Удинезе 2 : 0 Фиорентина Италия. Серия А, 35 тур Фиорентина 5 : 2 Удинезе Италия. Серия А, 16 тур Удинезе 2 : 1 Фиорентина Италия. Серия А, 31 тур Фиорентина 4 : 1 Удинезе Италия. Серия А, 12 тур Удинезе 0 : 1 Фиорентина Италия. Серия А, 32 тур Удинезе 3 : 1 Фиорентина Италия. Серия А, 13 тур Фиорентина 4 : 2 Удинезе Италия. Серия А, 31 тур Удинезе 3 : 1 Фиорентина Италия. Серия А, 12 тур Фиорентина 1 : 2 Удинезе

Прогноз на матч «Удинезе» – «Фиорентина»

Несмотря на неудачи в выездных встречах, «Фиорентина» выглядит более мотивированной и сбалансированной командой в атакующем плане. «Удинезе» завершает сезон без особой цели и демонстрирует низкую результативность. При этом оборона обеих команд не внушает доверия, что создаeт потенциал для обмена голами. Ожидается упорный матч, но с преимуществом гостей. Прогноз: победа «Фиорентины» со счeтом 2:1.

Рекомендованные ставки: