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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Удинезе
Фиорентина - Удинезе: обзор матча 22 ноября 2008
Фиорентина
22.11.2008, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
4 : 2
Завершен
Удинезе
52'
А. Муту
63'
Р. Монтоливо
78'
Р. Монтоливо
79'
А. Джилардино
29'
А. Флоро Флорес
83'
А. Ди Натале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Удинезе
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
А. Санчес
Желтая карточка
Г. Д'Агостино
ГОЛ! 4:2!
А. Ди Натале
Красная карточка
Д. Комотто
Замена
М. Гобби
️️️️
Р. Монтоливо
ГОЛ! 4:1!
А. Джилардино
ГОЛ! 3:1!
Р. Монтоливо
Замена
А. Ди Натале
️️️️
Д. Паскуале
ГОЛ! 2:1!
Р. Монтоливо
ГОЛ! 1:1!
А. Муту
Желтая карточка
М. Домицци
Замена
М. Сантана
️️️️
Ф. Семиоли
Желтая карточка
С. Пепе
Желтая карточка
Х. Варгас
Замена
З. Кузманович
️️️️
М. Донадель
ГОЛ! 0:1!
А. Флоро Флорес
Желтая карточка
Д. Дайнелли
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
33
Марко Донадель
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Фиорентина
30
Марко Сторари
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
8
Здравко Кузманович
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
3
Луиджи Сала
ЦЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
3-1-4-2
1
Фрей
5
Гамберини
3
Дайнелли
16
Комотто
30
Мело
11
Варгас
33
Донадель
18
Монтоливо
77
Семиоли
12
Муту
19
Джилардино
3-2-3-2
1
Ханданович
26
Паскуале
6
Домицци
35
Кода
16
Мотта
3
Лукович
88
Инлер
10
Д'Агостино
3
Пепе
4
Санчес
9
Флоро Флорес
18
Монтоливо
18
Гобби
18
Гобби
18
Монтоливо
77
Семиоли
11
Сантана
11
Сантана
77
Семиоли
33
Донадель
8
Кузманович
8
Кузманович
33
Донадель
26
Паскуале
10
Ди Натале
10
Ди Натале
26
Паскуале
4
Санчес
27
Квальярелла
27
Квальярелла
4
Санчес
Остались в запасе
Фиорентина
Удинезе
30
Марко Сторари
ВР
11
Жаоад Заири
ПЗ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
22
Эмануэле Беларди
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
3
Луиджи Сала
ЦЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
11
Жаоад Заири
ПЗ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
3
Луиджи Сала
ЦЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Фиорентина - Удинезе
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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