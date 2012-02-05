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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Удинезе
Фиорентина - Удинезе: обзор матча 05 февраля 2012
Фиорентина
05.02.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 2
Завершен
Удинезе
39'
С. Йоветич (П)
56'
М. Кассани
84'
С. Йоветич (П)
14'
А. Ди Натале
89'
Г. Торже
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Удинезе
ГОЛ! 3:2!
Г. Торже
Пас отдал
А. Ди Натале
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Йоветич
Замена
Г. Торже
️️️️
Д. Баста
Замена
А. Абди
️️️️
А. Флоро Флорес
Желтая карточка
Р. Монтоливо
ГОЛ! 2:1!
М. Кассани
Пас отдал
М. Паскуаль
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Йоветич
Желтая карточка
А. Лаццари
19'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Натале
Пас отдал
П. Армеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
11
Амаури
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Фиорентина
33
Нето
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
20
Амиду Салифу
ЦП
49
Ромуло
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
19
Нейтон
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
3-2-3-2
1
Боруц
14
Натали
22
Настасич
5
Гамберини
21
Паскуаль
6
Кассани
85
Бехрами
18
Монтоливо
10
Лаццари
9
Йоветич
11
Амаури
3-2-3-2
1
Ханданович
4
Бенатиа
8
Баста
6
Домицци
46
Ферронетти
22
Исла
6
Фернандес
24
Пациенца
7
Армеро
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
9
Флоро Флорес
22
Абди
22
Абди
9
Флоро Флорес
8
Баста
8
Торже
8
Торже
8
Баста
Остались в запасе
Фиорентина
Удинезе
33
Нето
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
20
Амиду Салифу
ЦП
49
Ромуло
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
19
Нейтон
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
33
Нето
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
20
Амиду Салифу
ЦП
49
Ромуло
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
19
Нейтон
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Фиорентина - Удинезе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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