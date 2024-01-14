Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Удинезе
Фиорентина - Удинезе: обзор матча 14 января 2024
Фиорентина
14.01.2024, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 2
Завершен
Удинезе
55'
Л. Белтран
87'
М. Нзола (П)
10'
З. Ловрич
73'
Ф. Товен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Удинезе
90'
+4
Замена
А. Тиквич
️️️️
А. Камара
Замена
А. Барак
️️️️
Н. Иконе
88'
Замена
Н. Миленкович
️️️️
Л. Раньери
88'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Нзола
87'
Замена
М. Нзола
️️️️
Й. Брекало
76'
73'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Товен
Пас отдал
З. Ловрич
Желтая карточка
Л. Раньери
62'
58'
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
Ф. Эбоселе
58'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Л. Лукка
58'
Замена
Ф. Товен
️️️️
Л. Самарджич
ГОЛ! 1:1!
Л. Белтран
Пас отдал
Д. Фараони
55'
Замена
Артур
️️️️
А. Дункан
46'
Замена
Д. Фараони
️️️️
М. Кайоде
46'
35'
Желтая карточка
А. Камара
10'
ГОЛ! 0:1!
З. Ловрич
Пас отдал
Л. Лукка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
(К)
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
37
Роберто Перейра
(К)
АП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Фиорентина
40
Томмазо Ваннукки
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
6
Артур
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
72
Антонин Барак
АП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
22
Этьен Камара
ОП
22
Мартин Пайеро
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Террачиано
3
Бираги
20
Раньери
28
Мартинес
33
Кайоде
8
Мандрагора
32
Дункан
7
Бонавентура
7
Брекало
93
Иконе
18
Белтран
3-3-1-2-1
40
Окойе
18
Перес
31
Кристенсен
13
Феррейра
2
Эбоселе
15
Уолес
11
Камара
4
Ловрич
10
Самарджич
37
Перейра
20
Лукка
20
Раньери
31
Миленкович
31
Миленкович
20
Раньери
33
Кайоде
19
Фараони
19
Фараони
33
Кайоде
32
Дункан
6
Артур
6
Артур
32
Дункан
93
Иконе
72
Барак
72
Барак
93
Иконе
7
Брекало
70
Нзола
70
Нзола
7
Брекало
11
Камара
4
Тиквич
4
Тиквич
11
Камара
2
Эбоселе
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
2
Эбоселе
10
Самарджич
10
Товен
10
Товен
10
Самарджич
20
Лукка
90
Саксесс
90
Саксесс
20
Лукка
Остались в запасе
Фиорентина
Удинезе
40
Томмазо Ваннукки
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
16
Марко Сильвестри
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
22
Мартин Пайеро
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Остались в запасе
40
Томмазо Ваннукки
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
22
Мартин Пайеро
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Статистика матча Фиорентина - Удинезе
1
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
13
Офсайды
1
1
Количество передач
535
230
Сейвы
4
1
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.37
1.14
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Фиорентина
Удинезе
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+