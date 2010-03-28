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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Удинезе
Фиорентина - Удинезе: обзор матча 28 марта 2010
Фиорентина
28.03.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
4 : 1
Завершен
Удинезе
36'
Х. Варгас
55'
А. Джилардино
68'
М. Сантана
84'
С. Йоветич
41'
С. Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Удинезе
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
П. Саммарко
ГОЛ! 4:1!
С. Йоветич
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Замена
Кейррисон
️️️️
А. Джилардино
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
М. Исла
ГОЛ! 3:1!
М. Сантана
Замена
Д. Паскуале
️️️️
А. Лукович
Желтая карточка
Д. Ферронетти
Замена
М. Донадель
️️️️
К. Дзанетти
ГОЛ! 2:1!
А. Джилардино
Желтая карточка
К. Дзанетти
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
Х. Варгас
Желтая карточка
Д. Комотто
Желтая карточка
С. Пепе
ГОЛ! 1:1!
С. Пепе
ГОЛ! 1:0!
Х. Варгас
Желтая карточка
М. Гобби
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
11
Хуан Варгас
ЛП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Паоло Саммарко
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
9
Кейррисон
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
4-4-2
1
Фрей
27
Фелипе
3
Кролдруп
18
Гобби
16
Комотто
11
Варгас
14
Дзанетти
18
Монтоливо
11
Сантана
9
Йоветич
19
Джилардино
4-4-2
1
Ханданович
46
Ферронетти
22
Исла
25
Сапата
3
Лукович
3
Пепе
23
Саммарко
88
Инлер
27
Асамоа
10
Ди Натале
4
Санчес
11
Варгас
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
11
Варгас
14
Дзанетти
33
Донадель
33
Донадель
14
Дзанетти
19
Джилардино
9
Кейррисон
9
Кейррисон
19
Джилардино
22
Исла
7
Куадрадо
7
Куадрадо
22
Исла
3
Лукович
26
Паскуале
26
Паскуале
3
Лукович
23
Саммарко
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
23
Саммарко
Остались в запасе
Фиорентина
Удинезе
1
Влада Аврамов
ВР
23
Марио Болатти
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
22
Эмануэле Беларди
ВР
10
Франческо Лоди
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
23
Марио Болатти
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
10
Франческо Лоди
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Фиорентина - Удинезе
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Артемио Франки
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