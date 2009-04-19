Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Фиорентина
Удинезе - Фиорентина: обзор матча 19 апреля 2009
Удинезе
19.04.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
3 : 1
Завершен
Фиорентина
10'
К. Асамоа
47'
Г. Д'Агостино (П)
69'
Г. Д'Агостино
67'
Д. Дайнелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Фиорентина
Желтая карточка
З. Кузманович
Замена
К. Ободо
️️️️
Г. Д'Агостино
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
А. Санчес
Замена
М. Домицци
️️️️
С. Пепе
Замена
️️️️
Ж. Заири
ГОЛ! 3:1!
Г. Д'Агостино
Желтая карточка
Д. Дайнелли
ГОЛ! 2:1!
Д. Дайнелли
Замена
Э. Бонаццоли
️️️️
С. Йоветич
Замена
Х. Варгас
️️️️
С. Альмирон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Д'Агостино
Желтая карточка
А. Гамберини
ГОЛ! 1:0!
К. Асамоа
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Фиорентина
30
Марко Сторари
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
3
Лукович
27
Фелипе
25
Сапата
22
Исла
3
Пепе
10
Д'Агостино
88
Инлер
27
Асамоа
4
Санчес
27
Квальярелла
4-4-2
1
Фрей
11
Заири
3
Дайнелли
5
Гамберини
21
Паскуаль
77
Семиоли
33
Донадель
8
Кузманович
4
Альмирон
19
Джилардино
9
Йоветич
3
Пепе
6
Домицци
6
Домицци
3
Пепе
10
Д'Агостино
10
Ободо
10
Ободо
10
Д'Агостино
4
Санчес
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
4
Санчес
9
Йоветич
32
Бонаццоли
32
Бонаццоли
9
Йоветич
4
Альмирон
11
Варгас
11
Варгас
4
Альмирон
Остались в запасе
Удинезе
Фиорентина
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
30
Марко Сторари
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Удинезе - Фиорентина
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
Все
Удинезе
Фиорентина
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+