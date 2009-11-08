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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Фиорентина
Удинезе - Фиорентина: обзор матча 08 ноября 2009
Удинезе
08.11.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 1
Завершен
Фиорентина
84'
Х. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Фиорентина
Желтая карточка
А. Ди Натале
Желтая карточка
М. Маркьонни
Желтая карточка
А. Кода
Замена
М. Паскуаль
️️️️
Х. Варгас
ГОЛ! 0:1!
Х. Варгас
Желтая карточка
К. Сапата
Замена
П. Саммарко
️️️️
Г. Д'Агостино
Желтая карточка
Х. Игнасио Кастильо
Замена
Х. Игнасио Кастильо
️️️️
Л. Де Сильвестри
Желтая карточка
Д. Комотто
Замена
Д. Комотто
️️️️
М. Сантана
Замена
Б. Корради
️️️️
С. Пепе
18'
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Франческо Лоди
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
11
Хуан Варгас
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
17
Ритчи Китоко
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Фиорентина
30
Даниэль Агуей
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
10
Мартин Йоргенсен
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
4-5-1
1
Ханданович
26
Паскуале
25
Сапата
35
Кода
8
Баста
27
Асамоа
10
Лоди
88
Инлер
10
Д'Агостино
3
Пепе
10
Ди Натале
4-5-1
1
Фрей
29
Де Сильвестри
3
Кролдруп
18
Гобби
14
Натали
32
Маркьонни
11
Сантана
18
Монтоливо
33
Донадель
11
Варгас
19
Джилардино
10
Д'Агостино
23
Саммарко
23
Саммарко
10
Д'Агостино
3
Пепе
9
Корради
9
Корради
3
Пепе
11
Варгас
21
Паскуаль
21
Паскуаль
11
Варгас
11
Сантана
16
Комотто
16
Комотто
11
Сантана
29
Де Сильвестри
9
Кастильо
9
Кастильо
29
Де Сильвестри
Остались в запасе
Удинезе
Фиорентина
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Ритчи Китоко
ЦП
22
Эмануэле Беларди
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
Главный тренер
Паскуале Марино
30
Даниэль Агуей
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
10
Мартин Йоргенсен
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Ритчи Китоко
ЦП
22
Эмануэле Беларди
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
Остались в запасе
30
Даниэль Агуей
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
10
Мартин Йоргенсен
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Удинезе - Фиорентина
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
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