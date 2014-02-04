Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Удинезе - Фиорентина
Удинезе - Фиорентина: обзор матча 04 февраля 2014
Удинезе
04.02.2014, вторник, 23:59
Италия. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Фиорентина
34'
А. Ди Натале
82'
Л. Муриэль
42'
Х. Варгас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Удинезе - Фиорентина
Желтая карточка
Л. Муриэль
90'
+2
87'
Замена
Ридер
️️️️
Х. Варгас
ГОЛ! 2:1!
Л. Муриэль
82'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Д. Пинци
76'
74'
Замена
Андерсон
️️️️
Б. Валеро
68'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Хоакин
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Н. Лопес
65'
52'
Желтая карточка
Х. Варгас
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
А. Ди Натале
46'
Желтая карточка
А. Ди Натале
43'
42'
ГОЛ! 1:1!
Х. Варгас
Пас отдал
Гонсало
36'
Желтая карточка
Б. Валеро
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
С. Видмер
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
25
Аллан
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
11
Николас Лопес
АП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
(К)
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
14
Матиас Фернандес
ОП
7
Давид Писарро
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
17
Хоакин
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Удинезе
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
28
Андерсон
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
18
Николо Фацци
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Скуффет
18
Бубнич
6
Домицци
28
Арто
11
Силва
25
Аллан
30
Видмер
3
Пинци
37
Перейра
11
Лопес
10
Ди Натале
4-2-2-1-1
33
Нето
23
Диаките
2
Гонсало
15
Савич
21
Паскуаль
14
Фернандес
7
Писарро
6
Валеро
11
Варгас
17
Хоакин
21
Матри
3
Пинци
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
3
Пинци
10
Ди Натале
8
Фернандеш
8
Фернандеш
10
Ди Натале
11
Лопес
10
Муриэль
10
Муриэль
11
Лопес
17
Хоакин
7
Куадрадо
7
Куадрадо
17
Хоакин
6
Валеро
28
Андерсон
28
Андерсон
6
Валеро
11
Варгас
10
Ридер
10
Ридер
11
Варгас
Остались в запасе
Удинезе
Фиорентина
16
Жадсон
ЦП
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
18
Николо Фацци
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
Остались в запасе
18
Николо Фацци
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Удинезе - Фиорентина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
Все
Удинезе
Фиорентина
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+