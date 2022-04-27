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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Удинезе
Фиорентина - Удинезе: обзор матча 27 апреля 2022
Фиорентина
27.04.2022, среда, 19:00
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 4
Завершен
Удинезе
12'
П. Мари
36'
Ж. Деулофеу
90+2'
Уолес
90+6'
И. Удогие
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Удинезе
90'
+6
ГОЛ! 0:4!
И. Удогие
Пас отдал
Ж. Макенго
Желтая карточка
Ю. Мале
90'
+5
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Уолес
90'
+1
Замена
Б. Соппи
️️️️
Н. Молина
90'
+1
Замена
И. Несторовски
️️️️
Ж. Деулофеу
81'
Желтая карточка
И. Удогие
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Р. Соттиль
71'
Замена
Н. Иконе
️️️️
А. Дункан
71'
67'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
И. Саксесс
Желтая карточка
Л. Торрейра
60'
60'
Замена
М. Яяло
️️️️
Т. Арслан
55'
Желтая карточка
Ж. Макенго
Желтая карточка
Н. Гонсалес
49'
49'
Желтая карточка
Ж. Деулофеу
Замена
А. Кабрал
️️️️
К. Пентек
46'
Замена
Ю. Мале
️️️️
Д. Бонавентура
46'
Замена
Игор
️️️️
Н. Миленкович
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Деулофеу
16'
Желтая карточка
Б. Нуйтинк
12'
ГОЛ! 0:1!
П. Мари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Террачиано
3
Бираги
31
Миленкович
28
Мартинес
20
Одриосола
34
Торрейра
7
Бонавентура
32
Дункан
31
Гонсалес
23
Соттиль
9
Пентек
3-3-2-2
16
Сильвестри
50
Бекао
4
Мари
17
Нуйтинк
20
Молина
15
Уолес
13
Удогие
30
Арслан
17
Макенго
10
Деулофеу
90
Саксесс
31
Миленкович
44
Игор
44
Игор
31
Миленкович
7
Бонавентура
14
Мале
14
Мале
7
Бонавентура
32
Дункан
93
Иконе
93
Иконе
32
Дункан
9
Пентек
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Пентек
23
Соттиль
7
Кальехон
7
Кальехон
23
Соттиль
20
Молина
2
Соппи
2
Соппи
20
Молина
30
Арслан
18
Яяло
18
Яяло
30
Арслан
90
Саксесс
23
Пуссетто
23
Пуссетто
90
Саксесс
10
Деулофеу
90
Несторовски
90
Несторовски
10
Деулофеу
Остались в запасе
Фиорентина
Удинезе
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
61
Марко Балларини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Мануэль Гаспарини
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
61
Марко Балларини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Фиорентина - Удинезе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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