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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Фиорентина
Удинезе - Фиорентина: обзор матча 24 сентября 2023
Удинезе
24.09.2023, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 2
Завершен
Фиорентина
32'
Л. Мартинес
90+2'
Д. Бонавентура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Фиорентина
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Д. Бонавентура
Замена
С. Пафунди
️️️️
Л. Самарджич
83'
75'
Замена
А. Дункан
️️️️
Р. Мандрагора
Замена
Д. Земура
️️️️
А. Камара
75'
75'
Замена
Артур
️️️️
М. Лопес
Замена
Р. Перейра
️️️️
Уолес
75'
65'
Замена
Л. Белтран
️️️️
К. Куаме
65'
Замена
Н. Миленкович
️️️️
Й. Брекало
Замена
З. Ловрич
️️️️
М. Пайеро
63'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Ф. Товен
63'
39'
Желтая карточка
Л. Раньери
32'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
Д. Бонавентура
6'
Замена
М. Кайоде
️️️️
Додо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
15
Уолес
ОП
22
Мартин Пайеро
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
10
Флориан Товен
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Удинезе
72
Джоэл Малуза
ВР
40
Мадука Окойе
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
22
Этьен Камара
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
37
Роберто Перейра
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
6
Артур
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
72
Антонин Барак
АП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Сильвестри
18
Перес
15
Бийол
31
Кристенсен
11
Камара
15
Уолес
2
Эбоселе
22
Пайеро
10
Самарджич
10
Товен
20
Лукка
4-1-2-1-2
1
Террачиано
17
Додо
20
Раньери
28
Мартинес
3
Бираги
8
Мандрагора
20
Лопес
7
Бонавентура
7
Брекало
70
Нзола
8
Куаме
11
Камара
33
Земура
33
Земура
11
Камара
22
Пайеро
4
Ловрич
4
Ловрич
22
Пайеро
10
Самарджич
20
Пафунди
20
Пафунди
10
Самарджич
15
Уолес
37
Перейра
37
Перейра
15
Уолес
10
Товен
90
Саксесс
90
Саксесс
10
Товен
7
Брекало
31
Миленкович
31
Миленкович
7
Брекало
17
Додо
33
Кайоде
33
Кайоде
17
Додо
20
Лопес
6
Артур
6
Артур
20
Лопес
8
Мандрагора
32
Дункан
32
Дункан
8
Мандрагора
8
Куаме
18
Белтран
18
Белтран
8
Куаме
Остались в запасе
Удинезе
Фиорентина
72
Джоэл Малуза
ВР
40
Мадука Окойе
ВР
44
Аксель Гессан
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
11
Марле Аке
ЛВ
Главный тренер
Андреа Соттиль
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
32
Джино Инфантино
ЦП
72
Антонин Барак
АП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
72
Джоэл Малуза
ВР
40
Мадука Окойе
ВР
44
Аксель Гессан
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
11
Марле Аке
ЛВ
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
32
Джино Инфантино
ЦП
72
Антонин Барак
АП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Удинезе - Фиорентина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
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