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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Удинезе
Фиорентина - Удинезе: обзор матча 25 августа 2012
Фиорентина
25.08.2012, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
67'
С. Йоветич
90+1'
С. Йоветич
28'
Майкосуэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Удинезе
ГОЛ! 2:1!
С. Йоветич
Пас отдал
А. Аквилани
90'
+1
Желтая карточка
С. Йоветич
89'
87'
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
Х. Куадрадо
80'
Замена
А. Аквилани
️️️️
Ромуло
78'
77'
Замена
М. Домицци
️️️️
Д. Паскуале
ГОЛ! 1:1!
С. Йоветич
Пас отдал
Б. Валеро
67'
66'
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
Л. Муриэль
Замена
М. Эль-Хамдауи
️️️️
А. Льяич
66'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
М. Кассани
57'
46'
Замена
Р. Перейра
️️️️
Виллианс
28'
ГОЛ! 0:1!
Майкосуэл
Пас отдал
Л. Муриэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
49
Ромуло
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Виллианс
ОП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Харис Сеферович
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Удинезе
93
Войцех Павловски
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
3-2-3-1-1
2
Вивиано
14
Ронкалья
2
Гонсало
22
Настасич
21
Паскуаль
6
Кассани
49
Ромуло
7
Писарро
6
Валеро
22
Льяич
9
Йоветич
3-3-2-2
23
Бркич
5
Данило
35
Кода
28
Арто
19
Фараони
88
Виллианс
26
Паскуале
7
Агьеманг-Баду
22
Баттоккио
10
Муриэль
70
Майкосуэл
6
Кассани
7
Куадрадо
7
Куадрадо
6
Кассани
49
Ромуло
20
Аквилани
20
Аквилани
49
Ромуло
22
Льяич
77
Эль-Хамдауи
77
Эль-Хамдауи
22
Льяич
26
Паскуале
6
Домицци
6
Домицци
26
Паскуале
88
Виллианс
37
Перейра
37
Перейра
88
Виллианс
10
Муриэль
31
Фаббрини
31
Фаббрини
10
Муриэль
Остались в запасе
Фиорентина
Удинезе
33
Нето
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
93
Войцех Павловски
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
33
Нето
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
93
Войцех Павловски
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Фиорентина - Удинезе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Артемио Франки
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