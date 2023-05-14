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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Удинезе
Фиорентина - Удинезе: обзор матча 14 мая 2023
Фиорентина
14.05.2023, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 0
Завершен
Удинезе
7'
Г. Кастровилли
90'
Д. Бонавентура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Удинезе
ГОЛ! 2:0!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Г. Кастровилли
90'
84'
Замена
С. Пафунди
️️️️
Л. Самарджич
78'
Замена
Вивальду
️️️️
З. Ловрич
Замена
Додо
️️️️
Л. Венути
76'
Желтая карточка
Л. Венути
73'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
А. Барак
71'
Желтая карточка
Н. Миленкович
69'
62'
Замена
И. Удогие
️️️️
Ф. Эбоселе
62'
Замена
Т. Арслан
️️️️
М. Зеегелар
Замена
А. Терзич
️️️️
К. Бираги
60'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
А. Дункан
60'
58'
Желтая карточка
М. Зеегелар
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Н. Иконе
46'
Желтая карточка
К. Бираги
45'
+4
45'
+1
Желтая карточка
Уолес
42'
Желтая карточка
Ф. Эбоселе
ГОЛ! 1:0!
Г. Кастровилли
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
72
Антонин Барак
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
37
Роберто Перейра
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Леонарду Бута
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Вивальду
ЦФ
4-2-3-1
31
Черофолини
3
Бираги
31
Миленкович
44
Игор
5
Венути
8
Кастровилли
32
Дункан
7
Брекало
72
Барак
93
Иконе
8
Куаме
3-3-1-2-1
16
Сильвестри
50
Бекао
15
Бийол
18
Перес
2
Эбоселе
15
Уолес
4
Зеегелар
4
Ловрич
10
Самарджич
37
Перейра
90
Несторовски
3
Бираги
3
Терзич
3
Терзич
3
Бираги
5
Венути
17
Додо
17
Додо
5
Венути
32
Дункан
8
Мандрагора
8
Мандрагора
32
Дункан
72
Барак
7
Бонавентура
7
Бонавентура
72
Барак
93
Иконе
31
Гонсалес
31
Гонсалес
93
Иконе
2
Эбоселе
13
Удогие
13
Удогие
2
Эбоселе
4
Зеегелар
30
Арслан
30
Арслан
4
Зеегелар
10
Самарджич
20
Пафунди
20
Пафунди
10
Самарджич
4
Ловрич
9
Вивальду
9
Вивальду
4
Ловрич
Остались в запасе
Фиорентина
Удинезе
1
Пьетро Террачиано
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Фиорентина - Удинезе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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