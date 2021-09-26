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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Фиорентина
Удинезе - Фиорентина: обзор матча 26 сентября 2021
Удинезе
26.09.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 1
Завершен
Фиорентина
16'
Д. Влахович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Фиорентина
90'
+5
Желтая карточка
А. Одриосола
83'
Замена
Игор
️️️️
Л. Торрейра
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Уолес
81'
Замена
Н. Молина
️️️️
Б. Нуйтинк
71'
Замена
И. Удогие
️️️️
Й. Стригер Ларсен
71'
70'
Желтая карточка
С. Амрабат
65'
Замена
М. Настасич
️️️️
Л. Мартинес
65'
Замена
Ю. Мале
️️️️
А. Дункан
65'
Замена
С. Амрабат
️️️️
Д. Бонавентура
60'
Замена
А. Терзич
️️️️
К. Бираги
Желтая карточка
Уолес
53'
Замена
И. Пуссетто
️️️️
Б. Соппи
46'
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Т. Арслан
46'
Желтая карточка
Т. Арслан
45'
+2
17'
Желтая карточка
Л. Мартинес
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Влахович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
15
Уолес
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Бету
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Сильвестри
50
Бекао
17
Нуйтинк
33
Самир
2
Соппи
15
Уолес
17
Стригер Ларсен
30
Арслан
37
Перейра
10
Деулофеу
23
Бету
4-1-2-1-2
1
Дронговски
20
Одриосола
31
Миленкович
28
Мартинес
3
Бираги
34
Торрейра
7
Бонавентура
32
Дункан
17
Сапонара
28
Влахович
7
Кальехон
17
Стригер Ларсен
13
Удогие
13
Удогие
17
Стригер Ларсен
17
Нуйтинк
20
Молина
20
Молина
17
Нуйтинк
30
Арслан
17
Макенго
17
Макенго
30
Арслан
15
Уолес
10
Самарджич
10
Самарджич
15
Уолес
2
Соппи
23
Пуссетто
23
Пуссетто
2
Соппи
3
Бираги
3
Терзич
3
Терзич
3
Бираги
28
Мартинес
22
Настасич
22
Настасич
28
Мартинес
34
Торрейра
44
Игор
44
Игор
34
Торрейра
32
Дункан
14
Мале
14
Мале
32
Дункан
7
Бонавентура
4
Амрабат
4
Амрабат
7
Бонавентура
Остались в запасе
Удинезе
Фиорентина
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
5
Эрик Пульгар
ОП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
21
Антонио Розати
ВР
5
Эрик Пульгар
ОП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Удинезе - Фиорентина
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
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