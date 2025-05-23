В заключительном туре Серии А «Болонья» примет на своeм поле «Дженоа». Для хозяев сезон завершился с претензией на зону еврокубков, но без окончательного успеха, а для гостей – попыткой уйти от негативной серии. «Болонья» сильна на своeм поле и редко уступает, тогда как «Дженоа» продолжает неудачную серию матчей без побед. Встреча обещает быть результативной: обе команды регулярно забивают, но и пропускают почти в каждой игре.
«Болонья»
Хозяева занимают 8-е место с 62 очками и уже гарантировали себе место в первой десятке. Однако последние матчи складываются нестабильно – нет побед в четырeх турах, при этом «Болонья» забивает в каждом из последних трeх. Команда пропустила 7 мячей за последние 5 матчей (1.40 в среднем), забив при этом 5 голов. Орсолини остаeтся основным оружием в атаке с 16 голами. На своeм поле коллектив надeжен: 12 матчей без поражений – внушительный показатель, особенно на фоне спадов в игре.
«Дженоа»
Генуэзцы завершат сезон в середине таблицы, вне зоны вылета, но без амбиций. Команда не может победить в 6 матчах подряд, однако в трeх последних турах стабильно забивает. За 5 игр – 5 голов (1.00 в среднем), но 10 пропущенных (2.00) говорят о проблемах в обороне. Пинамонти продолжает регулярно угрожать воротам соперников, однако дефицит баланса мешает «Дженоа» конкурировать с командами из топ-10. В последних матчах видно, что команда доигрывает сезон с прицелом на обновление в межсезонье.
Факты о командах:
«Болонья»
- Не проигрывает в 12 последних матчах дома
- Забивает в 4 последних матчах
- В последних 5 матчах: 5 голов (1.00), 7 пропущено (1.40)
«Дженоа»
- Не выигрывает в 6 последних матчах
- Пропускает в 5 матчах подряд
- В последних 5 матчах: 5 голов (1.00), 10 пропущено (2.00)
Прогноз на матч «Болонья» – «Дженоа»
Несмотря на неубедительную концовку, «Болонья» демонстрирует более структурированную игру и стабильно забивает дома. «Дженоа» опасен в атаке, но уязвим в обороне, особенно в гостях. В условиях свободной от давления игры возможен сценарий с обоюдными голами, где хозяева получат своe преимущество. Ожидается результативный матч с инициативой со стороны «Болоньи».
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Болоньи»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Болоньи» на коэффициент 6.30
- Победа «Болоньи» на коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да на коэффициент 1.85