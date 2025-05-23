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Прогноз на точный счёт матча «Болонья» – «Дженоа»: Серия А, 24 мая 2025

23 мая 2025 11:27
Болонья - Дженоа
24 мая 2025, суббота 19:00 | Италия. Серия А, 38 тур
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6.30
Точный счёт 2:1 в пользу «Болоньи»
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В заключительном туре Серии А «Болонья» примет на своeм поле «Дженоа». Для хозяев сезон завершился с претензией на зону еврокубков, но без окончательного успеха, а для гостей – попыткой уйти от негативной серии. «Болонья» сильна на своeм поле и редко уступает, тогда как «Дженоа» продолжает неудачную серию матчей без побед. Встреча обещает быть результативной: обе команды регулярно забивают, но и пропускают почти в каждой игре.

«Болонья»

Хозяева занимают 8-е место с 62 очками и уже гарантировали себе место в первой десятке. Однако последние матчи складываются нестабильно – нет побед в четырeх турах, при этом «Болонья» забивает в каждом из последних трeх. Команда пропустила 7 мячей за последние 5 матчей (1.40 в среднем), забив при этом 5 голов. Орсолини остаeтся основным оружием в атаке с 16 голами. На своeм поле коллектив надeжен: 12 матчей без поражений – внушительный показатель, особенно на фоне спадов в игре.

«Дженоа»

Генуэзцы завершат сезон в середине таблицы, вне зоны вылета, но без амбиций. Команда не может победить в 6 матчах подряд, однако в трeх последних турах стабильно забивает. За 5 игр – 5 голов (1.00 в среднем), но 10 пропущенных (2.00) говорят о проблемах в обороне. Пинамонти продолжает регулярно угрожать воротам соперников, однако дефицит баланса мешает «Дженоа» конкурировать с командами из топ-10. В последних матчах видно, что команда доигрывает сезон с прицелом на обновление в межсезонье.

Факты о командах:

«Болонья»

  • Не проигрывает в 12 последних матчах дома
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В последних 5 матчах: 5 голов (1.00), 7 пропущено (1.40)

«Дженоа»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • В последних 5 матчах: 5 голов (1.00), 10 пропущено (2.00)

Личные встречи
31% (9)
34% (10)
34% (10)
28
Забитых мячей
33
0.97
В среднем за матч
1.14
4:3
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
2 : 2
19.10.2024
Болонья
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
2 : 0
24.05.2024
Болонья
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
1 : 1
05.01.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
0 : 1
21.05.2022
Болонья
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
2 : 2
21.09.2021
Дженоа
Италия. Серия А, 36 тур
Болонья
0 : 2
12.05.2021
Дженоа
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
2 : 0
09.01.2021
Болонья
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
0 : 3
15.02.2020
Дженоа
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0 : 0
25.09.2019
Болонья
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
1 : 1
10.02.2019
Дженоа
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
1 : 0
16.09.2018
Болонья
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
2 : 0
24.02.2018
Дженоа
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
0 : 1
30.09.2017
Болонья
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
1 : 1
26.02.2017
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
0 : 1
02.10.2016
Дженоа
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
2 : 0
24.04.2016
Дженоа
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
0 : 1
12.12.2015
Болонья
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
0 : 0
04.05.2014
Болонья
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
1 : 0
22.12.2013
Дженоа
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
0 : 0
19.05.2013
Дженоа
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
2 : 0
06.01.2013
Болонья
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
3 : 2
29.04.2012
Дженоа
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
2 : 1
18.12.2011
Болонья
Италия. Серия А, 30 тур
Болонья
1 : 1
20.03.2011
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 0
10.11.2010
Болонья
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
3 : 4
28.02.2010
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
04.10.2009
Дженоа
Италия. Серия А, 33 тур
Болонья
2 : 0
26.04.2009
Дженоа
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
1 : 1
30.11.2008
Болонья
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Прогноз на матч «Болонья» – «Дженоа»

Несмотря на неубедительную концовку, «Болонья» демонстрирует более структурированную игру и стабильно забивает дома. «Дженоа» опасен в атаке, но уязвим в обороне, особенно в гостях. В условиях свободной от давления игры возможен сценарий с обоюдными голами, где хозяева получат своe преимущество. Ожидается результативный матч с инициативой со стороны «Болоньи».

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Болоньи»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Болоньи» на коэффициент 6.30
  • Победа «Болоньи» на коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да на коэффициент 1.85

6.30
Точный счёт 2:1 в пользу «Болоньи»
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Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Дженоа Болонья
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