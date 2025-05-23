В заключительном туре Серии А «Болонья» примет на своeм поле «Дженоа». Для хозяев сезон завершился с претензией на зону еврокубков, но без окончательного успеха, а для гостей – попыткой уйти от негативной серии. «Болонья» сильна на своeм поле и редко уступает, тогда как «Дженоа» продолжает неудачную серию матчей без побед. Встреча обещает быть результативной: обе команды регулярно забивают, но и пропускают почти в каждой игре.

«Болонья»

Хозяева занимают 8-е место с 62 очками и уже гарантировали себе место в первой десятке. Однако последние матчи складываются нестабильно – нет побед в четырeх турах, при этом «Болонья» забивает в каждом из последних трeх. Команда пропустила 7 мячей за последние 5 матчей (1.40 в среднем), забив при этом 5 голов. Орсолини остаeтся основным оружием в атаке с 16 голами. На своeм поле коллектив надeжен: 12 матчей без поражений – внушительный показатель, особенно на фоне спадов в игре.

«Дженоа»

Генуэзцы завершат сезон в середине таблицы, вне зоны вылета, но без амбиций. Команда не может победить в 6 матчах подряд, однако в трeх последних турах стабильно забивает. За 5 игр – 5 голов (1.00 в среднем), но 10 пропущенных (2.00) говорят о проблемах в обороне. Пинамонти продолжает регулярно угрожать воротам соперников, однако дефицит баланса мешает «Дженоа» конкурировать с командами из топ-10. В последних матчах видно, что команда доигрывает сезон с прицелом на обновление в межсезонье.

Факты о командах:

«Болонья»

Не проигрывает в 12 последних матчах дома

Забивает в 4 последних матчах

В последних 5 матчах: 5 голов (1.00), 7 пропущено (1.40)

«Дженоа»

Не выигрывает в 6 последних матчах

Пропускает в 5 матчах подряд

В последних 5 матчах: 5 голов (1.00), 10 пропущено (2.00)

Личные встречи 31% (9) 34% (10) 34% (10) 28 Забитых мячей 33 0.97 В среднем за матч 1.14 4:3 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:4 Самая крупная ничья: 2:2 Италия. Серия А, 8 тур Дженоа 2 : 2 Болонья Италия. Серия А, 38 тур Дженоа 2 : 0 Болонья Италия. Серия А, 19 тур Болонья 1 : 1 Дженоа Италия. Серия А, 38 тур Дженоа 0 : 1 Болонья Италия. Серия А, 5 тур Болонья 2 : 2 Дженоа Италия. Серия А, 36 тур Болонья 0 : 2 Дженоа Италия. Серия А, 17 тур Дженоа 2 : 0 Болонья Италия. Серия А, 24 тур Болонья 0 : 3 Дженоа Италия. Серия А, 5 тур Дженоа 0 : 0 Болонья Италия. Серия А, 23 тур Болонья 1 : 1 Дженоа Италия. Серия А, 4 тур Дженоа 1 : 0 Болонья Италия. Серия А, 26 тур Болонья 2 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 7 тур Дженоа 0 : 1 Болонья Италия. Серия А, 26 тур Дженоа 1 : 1 Болонья Италия. Серия А, 7 тур Болонья 0 : 1 Дженоа Италия. Серия А, 35 тур Болонья 2 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 16 тур Дженоа 0 : 1 Болонья Италия. Серия А, 36 тур Дженоа 0 : 0 Болонья Италия. Серия А, 17 тур Болонья 1 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 38 тур Болонья 0 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 19 тур Дженоа 2 : 0 Болонья Италия. Серия А, 35 тур Болонья 3 : 2 Дженоа Италия. Серия А, 16 тур Дженоа 2 : 1 Болонья Италия. Серия А, 30 тур Болонья 1 : 1 Дженоа Италия. Серия А, 11 тур Дженоа 1 : 0 Болонья Италия. Серия А, 26 тур Дженоа 3 : 4 Болонья Италия. Серия А, 7 тур Болонья 1 : 3 Дженоа Италия. Серия А, 33 тур Болонья 2 : 0 Дженоа Италия. Серия А, 14 тур Дженоа 1 : 1 Болонья

Прогноз на матч «Болонья» – «Дженоа»

Несмотря на неубедительную концовку, «Болонья» демонстрирует более структурированную игру и стабильно забивает дома. «Дженоа» опасен в атаке, но уязвим в обороне, особенно в гостях. В условиях свободной от давления игры возможен сценарий с обоюдными голами, где хозяева получат своe преимущество. Ожидается результативный матч с инициативой со стороны «Болоньи».

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Болоньи»

Рекомендованные ставки: