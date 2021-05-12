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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Дженоа
Болонья - Дженоа: обзор матча 12 мая 2021
Болонья
12.05.2021, среда, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 2
Завершен
Дженоа
13'
Д. Дзаппакоста
61'
Д. Скамакка (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Дженоа
Замена
У. Амей
️️️️
Т. Томиясу
89'
Замена
К. Урбански
️️️️
Р. Сориано
89'
82'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Д. Скамакка
82'
Замена
Ф. Кассата
️️️️
К. Строотман
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Сванберг
70'
69'
Замена
М. Зайц
️️️️
В. Бехрами
69'
Замена
И. Радованович
️️️️
Г. Пандев
65'
Желтая карточка
Н. Ровелла
Желтая карточка
Й. Схаутен
64'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Р. Орсолини
62'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
М. Дийкс
62'
61'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Скамакка
46'
Желтая карточка
Э. Шомуродов
32'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
М. Бадель
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дзаппакоста
Пас отдал
М. Бадель
1'
Желтая карточка
К. Сапата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
5
Уиздом Амей
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
82
Каспер Урбански
ОП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-2-1-3
1
Равалья
35
Дийкс
5
Данило
5
Сумаоро
5
Томиясу
22
Схаутен
32
Сванберг
21
Сориано
7
Орсолини
8
Паласио
99
Барроу
4-3-3
1
Перин
77
Дзаппакоста
18
Гольданига
25
Сапата
5
Масиелло
47
Бадель
8
Строотман
85
Бехрами
9
Скамакка
21
Пандев
14
Шомуродов
21
Сориано
82
Урбански
82
Урбански
21
Сориано
5
Томиясу
5
Амей
5
Амей
5
Томиясу
32
Сванберг
11
Сансоне
11
Сансоне
32
Сванберг
35
Дийкс
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
35
Дийкс
7
Орсолини
25
Вигнато
25
Вигнато
7
Орсолини
21
Пандев
16
Радованович
16
Радованович
21
Пандев
47
Бадель
6
Ровелла
6
Ровелла
47
Бадель
85
Бехрами
8
Зайц
8
Зайц
85
Бехрами
8
Строотман
29
Кассата
29
Кассата
8
Строотман
9
Скамакка
7
Пьяца
7
Пьяца
9
Скамакка
Остались в запасе
Болонья
Дженоа
1
Лукаш Скорупски
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Болонья - Дженоа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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