Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Болонья
Дженоа - Болонья: обзор матча 26 февраля 2017
Дженоа
26.02.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
90+4'
О. Нтчам
57'
Ф. Вивиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Болонья
ГОЛ! 1:1!
О. Нтчам
Пас отдал
А. Таарабт
90'
+4
Замена
О. Нтчам
️️️️
О. Хильемарк
90'
+3
Замена
Л. Морозини
️️️️
Э. Муньос
89'
84'
Замена
Л. Риццо
️️️️
Л. Крейчи
77'
Замена
Ф. Хеландер
️️️️
С. Верди
Замена
А. Таарабт
️️️️
Л. Ригони
76'
75'
Красная карточка
В. Торосидис
57'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Вивиани
Желтая карточка
Д. Катальди
56'
53'
Замена
И. Мбайе
️️️️
Э. Крафт
45'
+1
Желтая карточка
М. Оиконому
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
32
Данило Катальди
АП
88
Дарко Лазович
ПП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
90
Симоне Верди
АП
21
Блерим Джемаили
ПП
7
Ладислав Крейчи
ЛФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
34
Рубиньо
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-3-1-2
16
Ламанна
93
Лаксальт
6
Муньос
4
Иццо
8
Бурдиссо
7
Хильемарк
30
Ригони
88
Лазович
32
Катальди
18
Симеоне
51
Пинилья
4-3-1-2
83
Миранте
17
Крафт
6
Оиконому
35
Торосидис
25
Масина
21
Джемаили
43
Вивиани
8
Таидер
90
Верди
9
Петкович
7
Крейчи
30
Ригони
49
Таарабт
49
Таарабт
30
Ригони
7
Хильемарк
10
Нтчам
10
Нтчам
7
Хильемарк
6
Муньос
23
Морозини
23
Морозини
6
Муньос
90
Верди
22
Хеландер
22
Хеландер
90
Верди
17
Крафт
15
Мбайе
15
Мбайе
17
Крафт
7
Крейчи
14
Риццо
14
Риццо
7
Крейчи
Остались в запасе
Дженоа
Болонья
38
Лукаш Зима
ВР
34
Рубиньо
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
38
Лукаш Зима
ВР
34
Рубиньо
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Дженоа - Болонья
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Дженоа
Болонья
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+