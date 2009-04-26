Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Дженоа
Болонья - Дженоа: обзор матча 26 апреля 2009
Болонья
26.04.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 0
Завершен
Дженоа
15'
М. Ди Вайо (П)
25'
К. Терци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Дженоа
Желтая карточка
Р. Оливера
Замена
М. Мараццина
️️️️
М. Ди Вайо
Замена
М. Кастеллини
️️️️
М. Беллери
Замена
Р. Оливера
️️️️
М. Феррари
Желтая карточка
Р. Коломбо
Замена
Д. Коэльо
️️️️
Б. Мартинс Адаилтон
Замена
О. Миланетто
️️️️
С. Боккетти
Замена
Д. Скулли
️️️️
Б. Янкович
Желтая карточка
К. Терци
Желтая карточка
М. Мутарелли
ГОЛ! 2:0!
К. Терци
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ди Вайо
15'
14'
Желтая карточка
С. Боккетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
0
Мануэль Беллери
ПЗ
80
Никола Мингаццини
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
20
Массимо Мутарелли
АП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
27
Маттео Феррари
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
28
Иван Юрич
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
1
Джанмарко Кампирони
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
0
Марсело Кастеллини
ЦЗ
6
Диего Коэльо
ЦП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
0
Массимо Мараццина
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
3-3-2-1
13
Коломбо
18
Морас
19
Терци
0
Беллери
80
Мингаццини
16
Мудингай
80
Валиани
20
Мутарелли
10
Адаилтон
9
Ди Вайо
3-2-2-3
34
Рубиньо
4
Кришито
16
Боккетти
20
Бьява
27
Место
27
Феррари
8
Мотта
28
Юрич
22
Милито
17
Палладино
7
Янкович
10
Адаилтон
6
Коэльо
6
Коэльо
10
Адаилтон
0
Беллери
0
Кастеллини
0
Кастеллини
0
Беллери
9
Ди Вайо
0
Мараццина
0
Мараццина
9
Ди Вайо
27
Феррари
83
Оливера
83
Оливера
27
Феррари
16
Боккетти
0
Миланетто
0
Миланетто
16
Боккетти
7
Янкович
10
Скулли
10
Скулли
7
Янкович
Остались в запасе
Болонья
Дженоа
1
Джанмарко Кампирони
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
16
Эудженио Ламанна
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
7
Марко Росси
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Джанмарко Кампирони
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
7
Марко Росси
ПП
Главный тренер
Даниэле Арригони
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Болонья - Дженоа
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Ренато ДальАра
Новости команд
Все
Болонья
Дженоа
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+