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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Болонья
Дженоа - Болонья: обзор матча 25 сентября 2019
Дженоа
25.09.2019, среда, 22:00
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 0
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Болонья
90'
+2
Желтая карточка
А. Сков Ольсен
Желтая карточка
И. Радованович
79'
79'
Желтая карточка
А. Поли
Желтая карточка
К. Ромеро
73'
Желтая карточка
П. Гильоне
68'
46'
Желтая карточка
С. Денсвил
Желтая карточка
К. Сапата
42'
Желтая карточка
Л. Лерагер
28'
2'
Желтая карточка
Т. Томиясу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
3-3-2-2
13
Раду
21
Ромеро
25
Сапата
4
Кришито
3
Баррека
16
Радованович
18
Гильоне
20
Шоне
21
Лерагер
9
Пинамонти
8
Куаме
3-1-3-1-2
1
Скорупски
5
Томиясу
4
Денсвил
13
Бани
17
Медель
21
Сориано
15
Поли
7
Крейчи
11
Сансоне
8
Паласио
7
Орсолини
Остались в запасе
Дженоа
Болонья
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
7
Кевин Агудело
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
7
Кевин Агудело
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Дженоа - Болонья
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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