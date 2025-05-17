18 мая на стадионе «Метрополитано» в Мадриде «Атлетико» и «Бетис» проведут один из ключевых матчей 37-го тура Ла Лиги. Обе команды сохраняют шансы на успешное завершение сезона: «Атлетико» борется за третье место, а «Бетис» – за еврокубки. Игра обещает быть напряжeнной, с упором на атаку с обеих сторон.

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне показывает стабильность в родных стенах, где она одержала три победы подряд с общей разницей мячей 7:0. При этом «Атлетико» чередует успешные выступления с неудачами в гостях, проиграв «Осасуне» и «Лас-Пальмасу» без забитых голов. Главной ударной силой остаeтся Хулиан Альварес, который оформил 27 мячей в сезоне и сохраняет высокий уровень результативности.Оборона мадридцев надeжна: в последних пяти матчах они пропустили только трижды, из них два – в последней встрече. До этого серия из трeх «сухих» побед подчeркивала их силу на «Метрополитано».

«Бетис»

Команда Мануэля Пеллегрини находится в хорошей атакующей форме, забивая в 17 матчах подряд, включая напряжeнные игры в Лиге конференций. Иско вновь играет ключевую роль, но на его счету уже 12 голов и участие в большинстве атак.Однако оборона – слабое звено «Бетиса». Пропущено 7 мячей за последние 5 матчей, и команда регулярно даeт сбои в концовках. Несмотря на это, андалусийцы не проигрывают уже пять туров кряду и сохраняют характер в сложных ситуациях.

Факты о командах

«Атлетико»

Побеждает в 3 последних матчах дома

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в среднем 1.40 гола за игру

Хулиан Альварес – 27 голов в 52 матчах

«Бетис»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в 9 матчах подряд

Забивает в 17 матчах подряд

В среднем 1.80 гола за игру в атаке и 1.40 – в обороне (последние 5 матчей)

Личные встречи 68% (21) 19% (6) 13% (4) 51 Забитых мячей 19 1.65 В среднем за матч 0.61 5:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 11 тур Бетис 1 : 0 Атлетико Испания. Примера, 27 тур Атлетико 2 : 1 Бетис Испания. Примера, 2 тур Бетис 0 : 0 Атлетико Испания. Примера, 27 тур Атлетико 1 : 0 Бетис Испания. Примера, 11 тур Бетис 1 : 2 Атлетико Испания. Примера, 27 тур Бетис 1 : 3 Атлетико Испания. Примера, 12 тур Атлетико 3 : 0 Бетис Испания. Примера, 30 тур Бетис 1 : 1 Атлетико Испания. Примера, 7 тур Атлетико 2 : 0 Бетис Испания. Примера, 36 тур Атлетико 1 : 0 Бетис Испания. Примера, 18 тур Бетис 1 : 2 Атлетико Испания. Примера, 22 тур Бетис 1 : 0 Атлетико Испания. Примера, 8 тур Атлетико 1 : 0 Бетис Испания. Примера, 34 тур Атлетико 0 : 0 Бетис Испания. Примера, 15 тур Бетис 0 : 1 Атлетико Испания. Примера, 37 тур Бетис 1 : 1 Атлетико Испания. Примера, 18 тур Атлетико 1 : 0 Бетис Испания. Примера, 31 тур Атлетико 5 : 1 Бетис Испания. Примера, 12 тур Бетис 0 : 1 Атлетико Испания. Примера, 29 тур Бетис 0 : 2 Атлетико Испания. Примера, 10 тур Атлетико 5 : 0 Бетис Испания. Примера, 22 тур Атлетико 1 : 0 Бетис Испания. Кубок, 1/4 финала Бетис 1 : 1 Атлетико Испания. Кубок, 1/4 финала Атлетико 2 : 0 Бетис Испания. Примера, 3 тур Бетис 2 : 4 Атлетико Испания. Примера, 36 тур Бетис 2 : 2 Атлетико Испания. Примера, 17 тур Атлетико 0 : 2 Бетис Испания. Примера, 34 тур Бетис 0 : 2 Атлетико Испания. Примера, 15 тур Атлетико 2 : 0 Бетис Испания. Примера, 33 тур Атлетико 1 : 3 Бетис Испания. Примера, 14 тур Бетис 0 : 2 Атлетико

Прогноз на матч «Атлетико» – «Бетис»

Форма «Атлетико» дома и нестабильность обороны «Бетиса» подсказывают, что хозяева будут иметь преимущество. Однако атакующая линия гостей находится в отличной форме и способна создать проблемы даже мадридцам. Обе команды забьют – это практически гарантировано, но итоговое преимущество останется за «Атлетико».

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Атлетико».

Рекомендованные ставки: