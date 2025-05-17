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Прогноз на точный счёт матча «Атлетико» – «Бетис»: Ла Лига, 18 мая 2025

17 мая 2025 10:09
Атлетико - Бетис
18 мая 2025, воскресенье 20:00 | Испания. Примера, 37 тур
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6.90
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико»
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18 мая на стадионе «Метрополитано» в Мадриде «Атлетико» и «Бетис» проведут один из ключевых матчей 37-го тура Ла Лиги. Обе команды сохраняют шансы на успешное завершение сезона: «Атлетико» борется за третье место, а «Бетис» – за еврокубки. Игра обещает быть напряжeнной, с упором на атаку с обеих сторон.

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне показывает стабильность в родных стенах, где она одержала три победы подряд с общей разницей мячей 7:0. При этом «Атлетико» чередует успешные выступления с неудачами в гостях, проиграв «Осасуне» и «Лас-Пальмасу» без забитых голов. Главной ударной силой остаeтся Хулиан Альварес, который оформил 27 мячей в сезоне и сохраняет высокий уровень результативности.Оборона мадридцев надeжна: в последних пяти матчах они пропустили только трижды, из них два – в последней встрече. До этого серия из трeх «сухих» побед подчeркивала их силу на «Метрополитано».

«Бетис»

Команда Мануэля Пеллегрини находится в хорошей атакующей форме, забивая в 17 матчах подряд, включая напряжeнные игры в Лиге конференций. Иско вновь играет ключевую роль, но на его счету уже 12 голов и участие в большинстве атак.Однако оборона – слабое звено «Бетиса». Пропущено 7 мячей за последние 5 матчей, и команда регулярно даeт сбои в концовках. Несмотря на это, андалусийцы не проигрывают уже пять туров кряду и сохраняют характер в сложных ситуациях.

Факты о командах

«Атлетико»

  • Побеждает в 3 последних матчах дома
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Хулиан Альварес – 27 голов в 52 матчах

«Бетис»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • Забивает в 17 матчах подряд
  • В среднем 1.80 гола за игру в атаке и 1.40 – в обороне (последние 5 матчей)

Личные встречи
68% (21)
19% (6)
13% (4)
51
Забитых мячей
19
1.65
В среднем за матч
0.61
5:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
1 : 0
27.10.2024
Атлетико
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
2 : 1
03.03.2024
Бетис
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
0 : 0
20.08.2023
Атлетико
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
1 : 0
02.04.2023
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
1 : 2
23.10.2022
Атлетико
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
1 : 3
06.03.2022
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
3 : 0
31.10.2021
Бетис
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
1 : 1
11.04.2021
Атлетико
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
2 : 0
24.10.2020
Бетис
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
1 : 0
11.07.2020
Бетис
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
1 : 2
22.12.2019
Атлетико
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
1 : 0
03.02.2019
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
1 : 0
07.10.2018
Бетис
Испания. Примера, 34 тур
Атлетико
0 : 0
22.04.2018
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
0 : 1
10.12.2017
Атлетико
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
1 : 1
14.05.2017
Атлетико
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
1 : 0
14.01.2017
Бетис
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
5 : 1
02.04.2016
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Бетис
0 : 1
22.11.2015
Атлетико
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
0 : 2
23.03.2014
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
5 : 0
27.10.2013
Бетис
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
1 : 0
03.02.2013
Бетис
Испания. Кубок, 1/4 финала
Бетис
1 : 1
24.01.2013
Атлетико
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
2 : 0
18.01.2013
Бетис
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
2 : 4
26.09.2012
Атлетико
Испания. Примера, 36 тур
Бетис
2 : 2
29.04.2012
Атлетико
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
0 : 2
18.12.2011
Бетис
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
0 : 2
03.05.2009
Атлетико
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
2 : 0
14.12.2008
Бетис
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
1 : 3
19.04.2008
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 2
02.12.2007
Атлетико
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Прогноз на матч «Атлетико» – «Бетис»

Форма «Атлетико» дома и нестабильность обороны «Бетиса» подсказывают, что хозяева будут иметь преимущество. Однако атакующая линия гостей находится в отличной форме и способна создать проблемы даже мадридцам. Обе команды забьют – это практически гарантировано, но итоговое преимущество останется за «Атлетико».

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Атлетико».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Атлетико» – коэффициент 6.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.90
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико»
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Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Бетис Атлетико
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