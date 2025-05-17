18 мая на стадионе «Метрополитано» в Мадриде «Атлетико» и «Бетис» проведут один из ключевых матчей 37-го тура Ла Лиги. Обе команды сохраняют шансы на успешное завершение сезона: «Атлетико» борется за третье место, а «Бетис» – за еврокубки. Игра обещает быть напряжeнной, с упором на атаку с обеих сторон.
«Атлетико»
Команда Диего Симеоне показывает стабильность в родных стенах, где она одержала три победы подряд с общей разницей мячей 7:0. При этом «Атлетико» чередует успешные выступления с неудачами в гостях, проиграв «Осасуне» и «Лас-Пальмасу» без забитых голов. Главной ударной силой остаeтся Хулиан Альварес, который оформил 27 мячей в сезоне и сохраняет высокий уровень результативности.Оборона мадридцев надeжна: в последних пяти матчах они пропустили только трижды, из них два – в последней встрече. До этого серия из трeх «сухих» побед подчeркивала их силу на «Метрополитано».
«Бетис»
Команда Мануэля Пеллегрини находится в хорошей атакующей форме, забивая в 17 матчах подряд, включая напряжeнные игры в Лиге конференций. Иско вновь играет ключевую роль, но на его счету уже 12 голов и участие в большинстве атак.Однако оборона – слабое звено «Бетиса». Пропущено 7 мячей за последние 5 матчей, и команда регулярно даeт сбои в концовках. Несмотря на это, андалусийцы не проигрывают уже пять туров кряду и сохраняют характер в сложных ситуациях.
Факты о командах
«Атлетико»
- Побеждает в 3 последних матчах дома
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
- Забивает в среднем 1.40 гола за игру
- Хулиан Альварес – 27 голов в 52 матчах
«Бетис»
- Не проигрывает в 5 последних матчах
- Пропускает в 9 матчах подряд
- Забивает в 17 матчах подряд
- В среднем 1.80 гола за игру в атаке и 1.40 – в обороне (последние 5 матчей)
Прогноз на матч «Атлетико» – «Бетис»
Форма «Атлетико» дома и нестабильность обороны «Бетиса» подсказывают, что хозяева будут иметь преимущество. Однако атакующая линия гостей находится в отличной форме и способна создать проблемы даже мадридцам. Обе команды забьют – это практически гарантировано, но итоговое преимущество останется за «Атлетико».
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Атлетико».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Атлетико» – коэффициент 6.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 – коэффициент 2.00