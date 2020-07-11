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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Бетис
Атлетико - Бетис: обзор матча 11 июля 2020
Атлетико
11.07.2020, суббота, 23:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
74'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Бетис
90'
+3
Желтая карточка
Эмерсон
83'
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Морено
83'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
Л. Морон
80'
Желтая карточка
З. Феддаль
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
Я. Карраско
74'
70'
Замена
Эмерсон
️️️️
А. Барраган
70'
Замена
Хоакин
️️️️
В. Карвалью
Замена
А. Фелипе
️️️️
А. Корреа
61'
Красная карточка
М. Эрмосо
57'
Замена
Д. Коста
️️️️
А. Мората
55'
Замена
Я. Карраско
️️️️
М. Льоренте
55'
Замена
Витоло
️️️️
С. Ньигес
55'
45'
+1
Желтая карточка
А. Барраган
43'
Замена
А. Педраса
️️️️
А. Гуардадо
Замена
С. Ариас
️️️️
К. Триппьер
42'
Желтая карточка
С. Савич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Алексис Трухильо
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Витоло
ЛВ
26
Альваро Гарсия
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Карлес Аленья
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-4-1-1
13
Облак
6
Лоди
15
Савич
22
Эрмосо
2
Триппьер
14
Льоренте
8
Ньигес
18
Парти
6
Коке
10
Корреа
21
Мората
4-1-2-2-1
1
Мартин
19
Барраган
26
Сидней
5
Бартра
11
Алекс Морено
10
Карвалью
2
Родригес
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Фекир
80
Морон
10
Корреа
18
Фелипе
18
Фелипе
10
Корреа
2
Триппьер
4
Ариас
4
Ариас
2
Триппьер
14
Льоренте
10
Карраско
10
Карраско
14
Льоренте
8
Ньигес
7
Витоло
7
Витоло
8
Ньигес
21
Мората
19
Коста
19
Коста
21
Мората
18
Гуардадо
23
Педраса
23
Педраса
18
Гуардадо
19
Барраган
22
Эмерсон
22
Эмерсон
19
Барраган
11
Алекс Морено
37
Тельо
37
Тельо
11
Алекс Морено
10
Карвалью
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Карвалью
80
Морон
7
Иглесиас
7
Иглесиас
80
Морон
Остались в запасе
Атлетико
Бетис
17
Родриго Рикельме
ПВ
26
Альваро Гарсия
ЦП
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Алексис Трухильо
Остались в запасе
17
Родриго Рикельме
ПВ
26
Альваро Гарсия
ЦП
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Алексис Трухильо
Статистика матча Атлетико - Бетис
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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